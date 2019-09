Emma Thompson u boku córki w ekranizacji "The Lost Girls"

) zagra u boku swojej córki Gaii Wise w filmie. Do obsady dołączyła też Ellen Burstyn ).Film jest ekranizacją powieści Laurie Fox inspirowanej historią Piotrusia Pana. To opowieść o czterech pokoleniach kobiet Darling: Wendy, jej córki, matki i babki. Wszystkie one miały kontakt z Piotrusiem Panem i zmagać się z jego magicznymi wpływami. Wendy ma problemy z odzyskanie weny twórczej po fantastycznych przygodach z Piotrusiem. Musi też walczyć o utrzymanie relacji z córką, która jest coraz bardziej zafascynowana Piotrusiem Panem.Gwiazdą filmu, reżyserką i scenarzystką jest Livia De Paolis