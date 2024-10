Światowa premiera filmu "Rust" z udziałem twórców podczas festiwalu EnergaCAMERIMAGE 2024

Podczas panelu, twórcy opowiedzą o wydarzeniach związanych produkcją i opowiedzą o tym jak starali się kontynuować dzieło Halyny zgodnie z jej artystyczną wizją zdjęć do filmu. Olbrzymim wyzwaniem dla całej ekipy była dalsza praca nad produkcją którą współtworzyła Halyna . Twórcy filmu czuli jednak, że są jej to winni. Podczas panelu omówią również unikalny styl wizualny, który Halyna wypracowała na planie, oraz wyjaśnią, w jaki sposób Bianca Cline , która przejęła jej obowiązki, zdołała niezwykle wiernie odwzorować styl Halyny . Dzięki umiejętnościom Cline , zdjęcia w filmie zachowują spójność i nie sposób dostrzec które zrealizowane zostały już po wypadku.Dyskusja poruszy także inne kwestie istotne w przemyśle filmowym. Historia Halyny posłuży jako punkt wyjścia do rozmowy na temat roli kobiet w kinematografii i ich wkładu w sztukę filmową. Uczestnicy wydarzenia podejmą również temat bezpieczeństwa na planie.Informacja o śmierci Halyny dotarła do organizatorów Festiwalu na kilka tygodni przed rozpoczęciem EnergaCAMERIMAGE 2021. Dyrektor festiwalu Marek Żydowicz wspomina dziś ten czas:Western " Rust " zostanie w Toruniu w trakcie EnergaCAMERIMAGE po raz pierwszy pokazany publiczności, co czyni to wydarzenie nie tylko wyjątkową festiwalową premierą, ale i spełnieniem marzenia Halyny , która już na wczesnym etapie produkcji filmu przekonywała reżysera Joela Souzę , że ich wspólne dzieło powinno zostać zaprezentowane podczas EnergaCAMERIMAGE. Rust " opowiada osadzoną w Wyoming w latach 80. XIX wieku historię 13-letniego chłopca, który po śmierci rodziców musi opiekować się młodszym bratem. Wraz z dawno niewidzianym dziadkiem ucieka po tym, jak zostaje skazany na powieszenie za przypadkowe zabicie lokalnego ranczera.To niezwykłe wyróżnienie, że to w Toruniu, w Województwie Kujawsko-Pomorskim widzowie zobaczą ten film po raz pierwszy i to właśnie tu będą mieli niepowtarzalną okazję do refleksji nad rolą operatora w tworzeniu filmowych opowieści.EnergaCAMERIMAGE 2024 odbędzie się w dniach 16-23 listopada. Więcej informacji znaleźć można na stronie https://camerimage.pl