Po 7 latach Jessica Biel wraca do kina! U boku Hawke'a i Radcliffe'a

Jak zdobywano El Capitan? O filmie "Batso"

Getty Images © Anadolu



Zwiastun filmu "Fałszywe powody"

Akcja filmu rozgrywać się będzie na początku lat 70. XX wieku i opowie o zdobywaniuszlakiem znanym jakoEl Capitan to granitowy monolit położony w dolinie Yosemite. Jego szczyt znajduje się 2307 m n.p.m. Różne szlaki na szczyt monolitu wyznaczane były od końca lat 50. Film skupie się na wyprawie Warrena Hardinga i Dean Caldwella wcześniej niezdobytym szlakiem Wall of the Early Morning Light. Hawke zagra Hardinga, którego przydomekjest zarazem tytułem filmu. Caldwella zagra Radcliffe . Zaś Biel wcieli się w partnerkę Hardinga Beryl Knauth, która również była pionierką wspinaczki.wyreżyseruje Kyle Marvin (" Osiemdziesiątki dla Brady'ego "). Scenariusz przygotował Eamon O’Sullivan.oznacza powrót Biel do kina. Aktorka ostatnio występowała wyłącznie w serialach. Jej ostatnim filmem sąz 2017 roku. Jego zwiastun znajdziecie poniżej: