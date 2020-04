Ezra Miller: Nie ma policyjnego śledztwa w sprawie aktora

Getty Images © Michael Loccisano



Kilka dni temu do sieci trafił krótki klip wideo, który oburzył wiele osób. Widać na nim, jak aktor Ezra Miller ) doskakuje do śmiejącej się kobiety, krzyczy do niej "chcesz się bić", łapie za gardło i powala na ziemię. Do zdarzenia doszło na Islandii i mówiło się, że sprawą zajęła się tamtejsza policja. Ta jednak nie potwierdziła tego.Jak podała islandzka policja portalowi The Wrap, żadne śledztwo w sprawie rzekomej napaści Millera nie jest prowadzone. Taki stan rzeczy związany jest z tym, że żadna osoba obecna w trakcie zdarzenia, w tym również sama poszkodowana, nie zgłosiła się na policję.Po publikacji wideo w sieci wiele osób nie zostawiło suchej nitki na Millerze . Pojawiła się nawet petycja, by odebrać mu rolę Flasha i przekazać Grantowi Gustinowi (odtwórcy superbohatera w serialu telewizyjnym).Zdarzały się też (nieliczne) głosy stające w obronie aktora. Dowodzono, że materiał wideo pozbawiony jest kontekstu, więc nie możemy naprawdę ocenić, co się wydarzyło.Sam Ezra Miller na razie milczy.