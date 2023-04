F. Murray Abraham oskarżony o molestowanie, bo powiedział żart?

F. Murray Abraham przeprasza. Jednak twierdzi, że nikogo nie molestował

Zwiastun serialu "Mythic Quest"

W momencie odejścia Abrahama z serialużadna ze stron nie podawała powodów. MagazynPo pierwszym takim oskarżeniu Abraham otrzymał ostrzeżenie. Kiedy po raz kolejny poskarżono się twórcy i jednej z gwiazd Robowi McElhenney'owi , został zwolniony.W opublikowanym w czwartek specjalnym komunikacie Abraham przyznał, że został zwolniony, alei wyjaśnił, o co - jego zdaniem - poszło.Na chwilę obecną żadna z gwiazdnie skomentowała sprawy.W serialu Abraham wcielał się w postać, która bardzo podobała się fanom show. Jego nieobecność w trzecim sezonie przyjęto więc z zaskoczeniu. W serialu wyjaśniono to śmiertelną chorobą i postanowieniem bohatera, by odejść w chwale.