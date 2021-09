FALLOUT 76: Żegnaj Nuclear Winter, witaj Fallout Worlds

Skąd wziął się pomysł na Fallout Worlds? Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok?

Bo Buchanan, Fallout Worlds Lead

Ile wolności będzie w budowaniu w Fallout Worlds? Czy mogę zbudować całą bazę Bractwa Stali w Appalachach?

Bo Buchanan

Czy zastanawialiście się nad dodaniem w Fallout Worlds możliwości tworzenia własnych zadań, na przykład dla lidera, który chciałby zorganizować wielką przygodę dla swoich przyjaciół?

Mark Tucker, Design Director

Ogłosiliście, że postępy nie będą dzielone między trybem przygodowym i Fallout Worlds, a także nie będziemy mogli tam zdobywać punktów i wypełniać wyzwań. A co z łupami i śmieciami? Czy w Worlds będziemy mieć inne skrytki?

Bo Buchanan

Czy poza tworzeniem niestandardowych ustawień świata, w przyszłości będzie możliwe tworzenie niestandardowych trybów gry? I czy na przykład Nuclear Winter może powrócić w ten sposób?

Bo Buchanan

Czy możemy się spodziewać "Fallout 76" na nową generację? W tej chwili na Xboksie Series X musimy wybrać, czy chcemy grać w 4K30 czy w trybie FPS Boost, który daje nam 1080p60.

Mark Tucker

Wczoraj, po ponad dwóch latach prób podbicia serc graczy " Fallout 76 " z gry znika "Nuclear Winter" czyli falloutowy tryb battle royale. Nie wydaje się, żeby była to bolesna strata dla appalaskiej społeczności, bo mało kto w niego grał, a znalezienie pełnej grupy na serwerach graniczyło z cudem. Sam zresztą włączałem go tylko przy okazji robienia codziennych wyzwań S.C.O.R.E., gdyż zawsze jedno było związane z trybem Nuclear Winter. Teraz w jego miejsca trafia Fallout Worlds.Czym jest Fallout Worlds? To rozbudowana wersja dostępnej od jakiegoś czasu opcji stawiania własnych serwerów. Do tej pory mogliśmy, mając opłaconą subskrypcję Fallout 1st, postawić prywatny serwer, który od standardowej rozgrywki różnił się wyłącznie tym, że sami decydowaliśmy, kogo na niego wpuścić lub po prostu bawiliśmy się sami. Ta opcja oczywiście nie znika z gry, więc dalej będziemy mogli uruchamiać własny serwer do zabawy. Fallout Worlds pozwolą nam jednak na modyfikowanie ustawień serwera – budowanie we wcześniej zablokowanych miejscach, dużo większe C.A.M.P., ustawianie poziomu trudności, kontrola nad spawnującymi się potworami, ręczna zmiana warunków pogodowych i wiele innych. Fallout Worlds będzie dostępne w dwóch wersjach – publicznej i prywatnej. Publiczna będzie serwerem ustawionym przez Bethesdę z jakimś motywem przewodnim, bez ograniczeń dla wszystkich graczy. Dostęp do prywatnej będą zaś mieli wyłącznie subskrybenci Fallout 1st i tam właśnie będziemy mogli wszystko sami ustawiać. Co jednak ważne, gracze opłacający abonament zyskają możliwość zapraszania do takich serwerów graczy bez abonamentu, by wspólnie się bawić, dokładnie tak jak to miało do tej pory miejsce w prywatnych serwerach.Kilka dni temu miałem okazję wziąć udział w prawie godzinnej pogadance z twórcami " Fallout 76 ", podczas której rozmawialiśmy o debiutującym dziś Fallout Worlds. Wybrałem z niej najciekawsze fragmenty, które znajdziecie poniżej.: Cóż, myślę, że za ideą Fallout Worlds stał Todd Howard. To on wpada na najlepsze pomysły. Była to wizja, która urodziła się w jego głowie jakiś czas temu, i bardzo chciał się w nią zaangażować. Sam pomysł jednak nie jest czymś nowym. Myślę, że wszyscy byliby naprawdę zdziwieni, gdybyśmy stworzyli grę Bethesdy, która nie obejmowałaby pewnego rodzaju customizacji. Możliwość stworzenia czegoś swojego i modyfikowania tego, to jedna z charakterystycznych cech naszych gier. Jedyna różnica polega na tym, że jest to gra online i jest tu o wiele więcej rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić, budować i być w stanie utrzymać, bo nie ma tu sejwów. Jeśli załadowałeś mod, który zepsuł twoją postać, nie możesz po prostu przywrócić swojego postępu. Są to więc rzeczy, które musimy zrobić po naszej stronie, aby upewnić się, że jest to angażujące i możliwe do opanowania dla graczy. I z takim nastawieniem powstała większość z nich. Ale to coś, czego można być pewnym. To gra Bethesdy, więc będzie miała w sobie jakąś personalizację. Ale dopracowanie tego zajmie nam trochę czasu.: Zależy od tego, jak duża ma być twoja baza. Ale zdecydowanie możesz zbudować dużo większą niż normalnie. Myślę, że jest mniej więcej cztery lub pięć razy większa, dwa razy wyższa pod względem powierzchni i nawet o 50% większa pod względem budżetu. Wskazówka dla profesjonalistów – możesz również wyłączyć zapotrzebowanie na prąd, co daje większy budżet, ponieważ wtedy nie musisz prowadzić przewodów i nie musisz budować generatorów i tego typu rzeczy. Budżet jest po prostu większy niż do tej pory. Możesz także budować w miejscach, w których nie mogłeś do tej pory. Czy mógłbyś więc zbudować całą bazę Bractwa Stali w Appalachach? Tak, prawdopodobnie mógłbyś zbudować tam placówkę. Nie wiem, czy byłaby to gigantyczna baza, ale na pewno można to zrobić. Możesz ją rozbudować i przebudować na obserwatorium Atlas. Możesz budować też w Opoce, Kraterze i w tego typu miejscach.: Tak, myśleliśmy o tym. Chcieliśmy jednak udostępnić coś graczom wcześniej i w wysokiej jakości. Mamy wciąż jednak coś, co naszym zdaniem jest dobrą odskocznią; coś, co kroczy w stronę tego szalonego kierunku, w którym możemy pchnąć produkcję i naprawdę wesprzeć naszych graczy. Mamy wiele pomysłów. Lista rzeczy, które jako twórcy i gracze chcielibyśmy zobaczyć w tej grze, jest długa. Jeśli słyszymy od naszych graczy, że czegoś chcą, potrzebują, to z pewnością bierzemy to pod uwagę. Więc tak, myślę, że to byłoby bardzo fajne.: Nic, co robisz w Worlds, nie wpłynie na główną grę. Wszystko, co robisz w tych światach, jest jak w Vegas: cokolwiek dzieje się w Fallout Worlds, pozostaje w Fallout Worlds. Chcemy zacząć w ten sposób, aby w zasadzie dać jak najwięcej wolności, abyśmy nie musieli psuć doświadczeń twojej postaci. W przeszłości mieliśmy ten problem, że ludzie wskakiwali w tryb przetrwania, tracili wszystkie swoje rzeczy, a potem się wściekali, bo wiedzieli, że to się wydarzy. I to był ogromny problem. Więc kiedy wchodzisz do jednego ze światów Fallout Worlds, jest to całkowicie bezpieczne. Wszystko, co tam stworzysz, zostaje w tym świecie i to nie będzie się na tobie mściło.: Najprawdopodobniej samo Nuclear Winter nie wróci. Jednym z głównych powodów pozbycia się tego trybu, był brak czasu na zapewnienie mu wsparcia, aby swobodnie się rozwijał. To świetny tryb, tak bardzo różni się od głównej gry, ale nie jest to coś, co możemy łatwo wspierać. Jednakże, sądząc po wielu filmikach i artykułach, członkowie naszej społeczności już planują własne wydarzenia, które będą organizować we własnych światach.: Jesteśmy zaangażowani we wspieranie tej gry przez długi czas, więc z pewnością w firmie o tym rozmawiamy. Aktualnie nie mamy wiele do powiedzenia na ten temat, jednak mamy to na swojej liście.