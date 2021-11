FOTO: Dario Argento nakręcił pierwszy od dekady film

O czym jest nowy film Dario Argento?

Legenda giallo. Kim jest Dario Argento?

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z nowego filmu Dario Argento Occhiali neri ". Obraz będzie miał swoją premierę w przyszłym roku. Occhiali neri " pomyślany jest jako klasyczne giallo. To historia prostytutki, na którą poluje seryjny zabójca specjalizujący się w mordowani pracownic seksualnych. Ścigając ją, zabójca doprowadza do wypadku samochodowego, w którym ginie rodzina 10-letniego chińskiego chłopca, a sama prostytutka traci wzrok. Kobieta postanawia zaopiekować się sierotą, a tymczasem zabójca szykuje się do dokończenia morderczego dzieła...Gwiazdą filmu jest Ilenia Pastorelli . W obsadzie znalazła się także Asia Argento , córka reżysera, z którą wcześniej pracował już czterokrotnie. Dario Argento jest włoskim reżyserem filmowym. Światową sławę przyniosły mu filmy z gatunku giallo. Był to niezwykle popularny w latach 70. i 80. nurt włoskiego kina, którego znakiem rozpoznawczym była niezwykle graficznie prezentowana przemoc. Do najbardziej znanych dzieł Argento należą " Głęboka czerwień ", " Suspiria ", " Ciemności " i " Fenomeny ". Dario Argento od dłuższego czasu był już na filmowej emeryturze. Jego ostatnim dziełem był źle przyjęty " Drakula 3D " w 2012 roku. Włoch jednak w ubiegłym roku postanowił wrócić do kina. I tak narodził się " Occhiali neri ".Na sam film musimy poczekać do przyszłego roku. Dzięki Screen Daily już teraz możemy obejrzeć pierwsze oficjalne zdjęcie z niego: