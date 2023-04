FOTO: Joaquin Phoenix jako Napoleon. Ridley Scott powalczy o Oscara

Ridley Scott i Joaquin Phoenix. Co wiemy o "Napoleonie"?

Amerykańska data premiery została wyznaczona na weekend z Dniem Dziękczynienia, 22 listopada. Pojawi się więc w momencie rozkręcania się przedoscarowego sezonu nagród.(znany wcześniej pod tytułem "Kitbag") ma być wnikliwym spojrzeniem na historię Napoleona Bonapartego ( Joaquin Phoenix ) oraz jego skomplikowaną relację z Józefiną Bonaparte ( Vanessa Kirby ). Scott planuje pokazać bohatera jako genialnego stratega o nieustającej ambicji. Na ekranie możemy się więc spodziewać wielu widowiskowych scen batalistycznych. W obsadzie znalazł się również Tahar Rahim , który zagra Paula Barrasa – francuskiego polityka i kochanka Józefiny.Autorem scenariuszajest David Scarpa ). Za zdjęcia odpowiada etatowy współpracownik reżysera, Dariusz Wolski Dla Scotta nie będzie to pierwsze ekranowe spotkanie z epoką napoleońską. Na początku swojej kariery, w filmiez 1977 roku opowiedział historię dwóch żołnierzy Bonapartego, którzy przez lata powracają do tytułowego honorowego zakończenia sporu, bezskutecznie próbując rozwiązać go raz na zawsze.Przy okazji ogłoszenia daty premieryApple zaprezentował pierwsze oficjalne zdjęcie z filmu. Znajdziecie je poniżej: