FOTO: Poznajcie bohaterów "Wiedźmina: Zmory wilka"

Netflix zaprezentował serię plakatów przedstawiających bohaterów filmu anime " Wiedźmin: Zmora wilka ". Udostępnił również opis postaci.Vesemir wychował się na szlacheckim dworze, pracując jako służący od rana do nocy za marne wynagrodzenie. Marzy, aby wyrwać się z biedy, przełamać bariery klasowe, zwiedzić Kontynent i znaleźć swoje przeznaczenie.Tetra Gilcrest jest potężną czarodziejką, która wywodzi się z rodu pierwszych magów na Kontynencie. Tetra wierzy, że magia to czyste piękno. Razem ze swoimi zwolennikami pracuje nad utrzymaniem pokoju na Kontynencie, przeciwdziałając nadużywaniu magii.Lady Zerbst to szlachcianka z Kaedwen, która po przedwczesnej śmierci męża zajęła jego miejsce w radzie doradczej króla. Należy do najbardziej zaufanych doradców władcy i jest zagorzałą zwolenniczką wiedźminów.Deglan wychował się na surowych, bezlitosnych wyspach Skellige. Jest twardym wojownikiem i przywódcą wiedźminów. Jest zaciekle lojalny wobec swoich "chłopaków" i zrobi wszystko, co konieczne, aby ich chronić.Filavandrel to obalony król elfów pochodzący z Gór Sinych i wieloletni przyjaciel Vesemira. Znany jest także jako Filavandrel ze Srebrnych Wież.Luka jest szczerym do bólu wiedźminem i rodakiem Vesemira. Choć przez swój niewyparzony język często wywoływał kłopoty, inni wiedźmini mogą zawsze na niego liczyć - bez względu na to, jak groźny jest przeciwnik.