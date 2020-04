FOTO: Smutny Paul Atryda na pierwszym zdjęciu z "Diuny"

Oto i jest! Pierwsze zdjęcie z widowiska science fictionA na nim Paul Atryda, czyli Timothée Chalamet w samotnej wędrówce po plaży. Prawdopodobnie - jednej z ostatnich na rodzinnej planecie Kaladan.Wyreżyserowany przez Denisa Villeneuve'a ) film trafi do kin 18 grudnia. W obsadzie znaleźli się m.in. Rebecca Ferguson to ekranizacja opublikowanej w 1965 roku kultowej powieści Franka Herberta. Opowiada ona historię konfliktu dwóch potężnych rodów walczących o kontrolę nad najważniejszą we wszechświecie planetą – Arrakis. Jest ona źródłem Przyprawy, wytwarzanej przez gigantyczne zwierzęta - czerwie pustyni. Substancja ta poszerza granice świadomości i umożliwia korzystanie z wyjątkowych umiejętności ludzkiego umysłu. Wykorzystywana jest do przewidywania przyszłości i pozwala na podróże międzygwiezdne. Na tle polityczno-społecznego konfliktu rozgrywa się jednocześnie inna historia – opowieść o trwającym setki pokoleń programie eugenicznym, którego kluczowym elementem jest główny bohater, Paul Atryda.