FOTO: Sylvester Stallone jako emerytowany superbohater

Magazyn "Total Film" zaprezentował pierwsze zdjęcie z filmu " Samaritan ", którego gwiazdą oraz producentem jest Sylvester Stallone To opowieść o chłopaku, który postanawia odkryć, co stało się z mitycznym superbohaterem Stanleyem Kominskim. Przed 20 laty zniknął on po tym, jak doświadczył osobistej tragedii.Za kamerą stanął Julius Avery (" Operacja Overlord "). W obsadzie znaleźli się także Javon "Wanna" Walton Premierę zaplanowano na 4 czerwca.