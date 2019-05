Famke Janssen w ekranizacji "Pocztówkowych zabójców"

Getty Images © Michael Tran



) zastąpi Connie Nielsen u boku Jeffreya Deana Morgana w thrillerze. Film jest ekranizacją powieści Lizy Marklund Jamesa Pattersona wydanej w Polsce jako "Pocztówkowi zabójcy".W europejskich stolicach dochodzi do serii brutalnych zabójstw, których ofiarami padają podróżujące po kontynencie młode pary. Przed każdą zbrodnią do dziennikarza miejscowej gazety przychodzi wysłana przez zabójców pocztówka z cytatem z Szekspira. W Sztokholmie jej adresatką jest Dessie Larsson, researcherka z redakcji Aftonposten. Wkrótce kontaktuje się z nią Jacob Kanon, nowojorski policjant, ścigający przestępców na własną ręką, którego córka zginęła jako jedna z pierwszych. Tymczasem w sztokholmskim Grand Hotelu zostają znalezione kolejne ofiary. Kamery monitoringu rejestrują twarze kobiety i mężczyzny, którzy jako ostatni odwiedzili Duńczyków w hotelowym pokoju. Czy to właśnie oni są pocztówkowymi zabójcami? Sztokholmska policja i prokuratura są bezradne. Odpowiedzi będzie szukać szwedzka dziennikarka i nowojorski policjant (nota wydawcy). Morgan zagra Kanona, a Janssen będzie jego byłą żoną. Całość wyreżyseruje Danis Tanović ).