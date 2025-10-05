Festiwal Etiuda&Anima już w połowie października w Krakowie

Laureaci Oscarów i Złotych Globów, filmy animowane Davida Lyncha, etiudy studenckie Marcela Łozińskiego, najlepsze animacje japońskie, nagroda dla Kojiego Yamamury, blok wydarzeń branżowych, specjalny program dziecięcy oraz nowość: konkurs animacji pełnometrażowych. Tak w skrócie zapowiada się 32. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima.
Zeszłoroczna zmiana terminu festiwalu na październikowy okazała się strzałem w dziesiątkę, więc i w tym roku Etiuda&Anima odbywać się będzie wczesną jesienią, w przestrzeniach krakowskiej ASP, w kinach Agrafka i Paradox, w Multilabie oraz w Aptece Designu.
Do konkursu ETIUDA
zgłoszono w tym roku ponad 1800 krótkometrażowych fabuł i dokumentów ze szkół filmowych i artystycznych, z których komisja selekcyjna wybrała 25. W konkursie ANIMA
zobaczymy 55 krótkich animacji, wybranych z prawie 840 zgłoszeń. Obok produkcji europejskich w konkursowej stawce obejrzeć będzie można filmy z obu Ameryk, dalekiej Azji, a także z krajów nieczęsto goszczących na kinowych ekranach, jak Egipt, Iran czy Indie.
Dokładnie 20 lat od ustanowienia konkursu ANIMA festiwal uruchamia kolejny konkurs, tym razem poświęcony animacjom pełnometrażowym trwającym powyżej 60 minut: ANIMA 60’+
. Obsada pierwszej edycji tego konkursu będzie prawdziwie mistrzowska, w tej sekcji konkursowej zobaczymy bowiem filmy nagrodzone w ostatnim sezonie Oscarem, Złotym Globem ("Flow
", reż. Gints Zilbalodis
), oraz nagrodą Jury festiwalu Annecy ("Chao" reż. Yasuhiro Aoki
), a także najnowsze dzieła znanych i cenionych twórców: "Pamiętnik ślimaka
" Adama Elliota
, "Wspaniałe życie
" Sylvaina Chometa
i "Łódź w ogrodzie
" Jeana-François Laguionie
.
Doroczną nagrodę dla wybitnego artysty i pedagoga, łączącego działalność artystyczną z pracą pedagogiczną
otrzyma w tym roku japoński animator Koji Yamamura
. Uroczystości wręczenia nagrody towarzyszyć będą projekcje filmów laureata oraz filmów jego studentów. Yamamura
odpowiedzialny jest także za tegoroczną, tradycyjną festiwalową dziesiątkę: przygotował zestaw 10 najlepszych animacji japońskich. Poprowadzi ponadto kilkudniowe warsztaty z animacji, które odbędą się w pracowni filmu animowanego krakowskiej ASP. W pokazach pod szyldem Europa w animacji będzie można także zapoznać się z najlepszymi filmami z fińskiego Turku Animated Film Festival oraz z animacjami studenckimi z Bułgarii i Portugalii.
W ramach Pożegnań
wspomnimy twórczość trzech zmarłych w ostatnich miesiącach, wybitnych twórców: przypomnimy filmy brytyjskiego animatora Phila Mulloya
, zaprezentujemy mało znane, krótkometrażowe animacje zrealizowane przez Davida Lyncha oraz ciekawostkę, jaką z pewnością będą etiudy zrealizowane za czasów studenckich przez mistrza polskiego dokumentu, Marcela Łozińskiego
.
Bohaterami cyklu Autoportrety Twórców Animacji
będą w tym roku włoski twórca Simone Massi
, autor wysmakowanych plastycznie animacji oraz słynąca z niesłychanie misternie wykonanych filmów lalkowych serbska animatorka Lea Vidaković
. Artyści wzbogacą także przestrzeń festiwalową, prezentując wystawy swoich prac: Black Wall
oraz Family Portret.
Gościem i jurorem festiwalu będzie reżyser i producent Peter Lord
, założyciel legendarnej, brytyjskiej wytwórni Aardman, a więc matecznika tak kultowych postaci animacji plastelinowej jak Wallace i Gromit czy Baranek Shaun. Bohaterem wydarzenia na pograniczu filmu animowanego i komiksu będzie animator, autor komiksów, producent i założyciel Yellow Tapir Films, Marcin Podolec
.
Na najmłodszych widzów czekać będzie specjalnie przygotowany program filmów zarówno krótko- jak i pełnometrażowych. Pierwszy z bloków krótkich animacji, przeznaczony dla dzieci w wieku 6-10 lat, poświęcony będzie tematom współpracy, przyjaźni, sąsiedztwa, wzajemnej pomocy oraz relacji rodzinnych i społecznych. Trzy wojenne historie, skierowane do dzieci między 8 a 12 rokiem wypełnią drugi blok filmów krótkometrażowych. Znajdzie się tam historia zaprzyjaźnionego z żołnierzami niedźwiedzia Wojtka, który towarzyszył wędrówce Armii Andersa ("Kapral Wojtek
"), oraz ekranizacje znanych książek "Asiunia
" Joanny Papuzińskiej
i "Bezsenność Jutki
" Doroty Combrzyńskiej-Nogali
, która jest pięknie przedstawioną, poruszającą historią z łódzkiego getta. Wśród filmów pełnometrażowych najmłodsi poznać będą mogli dzieciństwo Fridy Kahlo ("Hola Frida
"), opowieść o nastoletnim wokaliście zespołu rockowego, który postanawia zrzucić parę kilo i kamień z serca ("Ben nie ma lekko
"), a także przygody "Chłopca na krańcach świata
" poruszające temat więzi między rodzeństwem i jednoczącej siły wspólnych wyzwań. Program dziecięcy uzupełnią warsztaty animacji oraz wystawa akwareli bułgarskiej animatorki i ilustratorki Radostiny Neykovej
, przedstawiająca jak pracochłonnym procesem jest produkcja filmu animowanego: obejrzymy zarówno malowane tła, jak i bardzo liczne, kolejne fazy ruchu postaci występujących w filmie. Warsztaty natomiast zabiorą uczestników w świat niemal zupełnie już nieznany współczesnym dzieciom, a mianowicie świat ręcznie pisanych listów. To właśnie tradycyjnie pisane listy i składające się na nie słowa staną się tworzywem, z którego dzieci wykreują swoje autorskie historie animowane.
Uzupełnieniem programu będzie Zielona Etiuda&Anima
, czyli blok animacji o tematyce ekologicznej, a także specjalne pokazy z audiodeskrypcją, przygotowane z myślą o osobach niedowidzących.
Po raz kolejny w trakcie festiwalu odbędzie się gala wręczenia nagród branżowych Sekcji Animacji Stowarzyszenia Filmowców Polskich
, wyróżniających najlepsze filmy i twórców roku 2024. Każdy, kto chce poznać czołówkę polskiej branży filmu animowanego, powinien tego wieczoru pojawić się na Etiudzie.
W programie branżowym pod szyldem Creative Lab E&A
odbędzie się Talent market: wydarzenie skierowane do twórców animacji, a także studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz filmowych. Składać się na nie będzie prezentacja polskich i europejskich studiów animacji, jak również sesja spotkań one-on-one; strefa case studies z platformą team4set, strefa VR Corner z wyselekcjonowanym zestawem animacji wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. W ramach Creative Lab odbędą się także liczne warsztaty (krytyki filmowej, tworzenia muzyki do animacji, pitchingu filmów animowanych, animacji stop-motion), seminaria oraz masterclasses.
Szczegóły na stronie organizatora: https://etiudaandanima.pl/praktyczne/bilety-i-karnety/