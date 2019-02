Festiwal Młodzi i Film: ruszył nabór filmów

Festiwal Młodzi i Film ogłosił, że ruszył nabór filmów do dwóch tegorocznych polskich konkursów: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Krótkometrażowych Debiutów Filmowych.Zgłoszenia można wysyłać do 12 kwietnia 2019 roku. O udział w festiwalu mogą ubiegać się filmy wyprodukowane po 1 stycznia 2018 roku.Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin tegorocznej edycji festiwalu są dostępne na stronie internetowej imprezy.Na laureatów Festiwalu Młodzi i Film poza statuetkami - Jantarami czekają także nagrody pieniężne - wśród nich Grand Prix Wielki Jantar dla najlepszego filmu w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych w wysokości 40 tys. złotych oraz Jantary dla najlepszej fabuły, dokumentu i animacji w konkursie krótkometrażowych debiutów filmowych w wysokości 10 tys. Złotych każdy.Festiwal Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. W Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi Marcin Wrona , czy Dariusz Gajewski 38. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 10-15 czerwca 2019 roku.