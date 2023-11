Festiwal Pięć Smaków rusza już dziś! Oto 10 najciekawszych filmów w programie

Każdy filmowy rok można uznać za stracony, jeśli nie przyjmie się zdrowej dawki nowego kina koreańskiego. " Witaj w piekle " to jeden z najciekawszych debiutów, które pokazano na zeszłorocznym festiwalu w Busan. Film Lim Oh-jeong odważnie miesza satyrę, czarną komedię i kino zemsty. Na-mi i Sun-woo są nastolatkami, które padają ofiarą szkolnej przemocy. Kiedy ich koledzy i koleżanki z klasy jadą na wycieczkę, dziewczyny podejmują nieudaną próbę samobójczą. Po tym epizodzie bohaterki wyruszają do Seulu, by odnaleźć swoją najgorszą prześladowczynię. Okazuję się jednak, że Chae-rin się zmieniła i dołączyła do grupy religijnej. A może to tylko pozory? Opowieść, którą snuje Lim, zaskakuje na każdym kroku i obnaża mniej atrakcyjne oblicze Korei Południowej. Młoda reżyserka nie boi się krytykować systemu i ukazywać brutalnej strony nastoletnich doświadczeń. Dodajmy do tego świetne aktorstwo i otrzymamy dojrzały debiut, który może być zapowiedzią długiej i owocnej kariery.