Filmowa uczta z Quentinem Tarantino w Kino TV

to jeden z najbardziej kultowych filmów lat 90-tych.to rozrywka na najwyższym poziomie. Niezwykły klimat budują nieszablonowe postaci, sceny pojedynków oraz świetna muzyka.to natomiast prawdziwa jazda bez trzymanki, okraszona czarnym humorem i sporą dawką przemocy.Fenomen Tarantino doceniają krytycy filmowi oraz miliony fanów na całym świecie. Okrzyknięty mistrzem pastiszu do tej pory zdobył prawie 30 nagród filmowych, w tym 2 Oscary oraz ponad 40 nominacji.Jules ( Samuel L. Jackson ) i Vincent ( John Travolta ) są płatnymi zabójcami, którzy dostają zlecenie od wpływowego szefa mafii ( Ving Rhames ). Mają odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę. Vincent dostaje też dodatkowe zadanie. Podczas nieobecności gangstera ma zaopiekować się jego piękną żoną Mią ( Uma Thurman ). Szybko okazuje się, że nie będzie to łatwe. W kłopoty wpada też bokser Butch Coolidge ( Bruce Willis ). Mężczyzna otrzymał dużą sumę za przegranie walki, którą niespodziewanie postanawia wygrać.to kultowe dzieło króla postmodernizmu filmowego – Quentina Tarantino . W filmie nie brakuje błyskotliwych dialogów i odniesień do współczesnej popkultury.Płatna zabójczyni, zwana Czarną Mambą, postanawia wycofać się z branży. Podczas własnego ślubu zostaje postrzelona przez Billa – szefa Plutonu Śmiercionośnych Żmij. Na skutek ciężkich ran na cztery lata zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia zemścić się na tych, którzy próbowali zabić ją i jej nienarodzone dziecko. Po kolei eliminuje członków gangu. Wszystko się skomplikuje, gdy wkrótce dowie się, że jej dziecko żyje...Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie. Czy dziewczyna będzie w stanie dokończyć swoją misję?9.11, godz. 23:15Bracia Seth ( George Clooney ) i Richard Gecko ( Quentin Tarantino ) są zepsutymi do szpiku kości przestępcami. Po jednej ze swoich krwawych eskapad postanawiają uciec do Meksyku. Po drodze udaje im się zgarnąć zakładników - byłego pastora ( Harvey Keitel ) i dwójkę jego dzieci ( Juliette Lewis Ernest Liu ). Bez problemu przekraczają granicę. Bracia docierają do nocnego klubu o nazwie Titty Twister. Pech chce, że okazuje się on siedzibą wampirów. Za scenariusz odpowiedzialny jest podwójny zdobywca Oscara Quentin Tarantino ), który wcielił się również w jedną z głównych ról.