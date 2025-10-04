Filmowy "Resident Evil". Kolejne osoby w obsadzie

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest film "Resident Evil". Właśnie poznaliśmy kolejnych członków obsady.
Kto zagra w "Resident Evil"
Szczegóły fabuły filmu "Resident Evil"
nie są na razie znane. Jego reżyser – Zach Cregger
– zapowiedział jednak, że nie interesuje go dosłowne przeniesienie na ekran fabuły którejkolwiek z części growego cyklu. Zamiast tego chce opowiedzieć własną historię oddającą klimat i naturę gier.
Gwiazdą obrazu będzie Austin Abrams
, z którym Cregger
miał już okazję pracować przy filmie "Zniknięcia
". Teraz poznaliśmy nowych członków obsady. Są to:
Getty Images © John Shearer Getty Images © Michael Kovac Cherry Getty Images © Matt Winkelmeyer/GA
podobno zagra naukowca pracującego w szpitalu, a Reis
weteranką wojenną. Kogo zagra Wilson
, tego nie ujawniono.
Scenariusz "Resident Evil"
przygotował Zach Cregger
we współpracy z Shayem Hattenem
, współautorem trzeciego i czwartego "Johna Wicka
".
Zdjęcia do filmu ruszają w połowie października. Kręcone będą w Pradze. Premiera filmu wyznaczona została na wrzesień 2026 roku.
Zwiastun filmu "Zniknięcia", aktualnie zamykającego filmografię Creggera