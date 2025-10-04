Newsy Filmy Filmowy "Resident Evil". Kolejne osoby w obsadzie
Filmowy "Resident Evil". Kolejne osoby w obsadzie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Filmowy+%22Resident+Evil%22.+Kolejne+osoby+w+obsadzie-163246
Filmowy &quot;Resident Evil&quot;. Kolejne osoby w obsadzie
Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest film "Resident Evil". Właśnie poznaliśmy kolejnych członków obsady.

Kto zagra w "Resident Evil"



Szczegóły fabuły filmu "Resident Evil" nie są na razie znane. Jego reżyser – Zach Cregger – zapowiedział jednak, że nie interesuje go dosłowne przeniesienie na ekran fabuły którejkolwiek z części growego cyklu. Zamiast tego chce opowiedzieć własną historię oddającą klimat i naturę gier.

Gwiazdą obrazu będzie Austin Abrams, z którym Cregger miał już okazję pracować przy filmie "Zniknięcia". Teraz poznaliśmy nowych członków obsady. Są to:

01.jpg Getty Images © John Shearer


02.jpg Getty Images © Michael Kovac


03.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer/GA


Cherry podobno zagra naukowca pracującego w szpitalu, a Reis weteranką wojenną. Kogo zagra Wilson, tego nie ujawniono.

Scenariusz "Resident Evil" przygotował Zach Cregger we współpracy z Shayem Hattenem, współautorem trzeciego i czwartego "Johna Wicka".

Zdjęcia do filmu ruszają w połowie października. Kręcone będą w Pradze. Premiera filmu wyznaczona została na wrzesień 2026 roku.

Zwiastun filmu "Zniknięcia", aktualnie zamykającego filmografię Creggera




