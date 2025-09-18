Newsy Filmy "Resident Evil": Gwiazda "Czarnego ptaka" dołącza do obsady
"Resident Evil": Gwiazda "Czarnego ptaka" dołącza do obsady

The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Phillip Faraone
Coraz głośniej o nowym filmowym "Resident Evil". Po ujawnieniu reżysera projektu oraz niektórych członków ekipy, dziś portal Hollywood Reporter dzieli się kolejnym ogłoszeniem obsadowym nadchodzącego widowiska. W reboocie "Resident Evil" wystąpi Paul Walter Hauser, znany szerzej ze swoich występów w serialu "Czarny ptak" czy filmie "Richard Jewell".

Paul Walter Hauser wystąpi w "Resident Evil"



Paul Walter Hauser dołączy do już ogłoszonego wcześniej Austina Abramsa – aktora, któremu rozpoznawalność zapewniły występy w serialu "Euforia". W przeszłości z projektem łączona była także zdobywczyni Oscara Mikey Madison, ale jej występ w filmie wciąż stoi jednak pod znakiem zapytania. 



Reżyserem filmu został Zach Cregger, twórca, który przedstawił się widowni horrorów niedawnymi "Zniknięciami". Amerykański twórca po raz pierwszy będzie pracował z polskim operatorem – za kamerą filmu stanie bowiem Dariusz Wolski, autor zdjęć choćby do "Napoleona" czy "Ostatniego pojedynku". Jego debiut, "Barbarzyńców", nakręcił Zach Kuperstein, a "Zniknięcia" Larkin Seiple.

Projekt będzie nowym podejściem do adaptacji serii gier, znanych głównie za sprawą serii sześciu filmów Paula W.S. Andersona z Millą Jovovich w roli głównej. Nowa produkcja ma odejść od formy kina akcji, ale wrócić do horrorowych korzeni.

Jestem wielkim fanem gier "Resident Evil". Grałem we wszystkie z nich. Nie wiem, ile razy powtarzałem "Resident Evil 4". Uwielbiam ją. Ale zdecydowanie nie staram się być kompletnie wierny wobec świata z gier, powiedział Cregger w wywiadzie dla "SFX Magazine". Próbuję opowiedzieć historię, która oddaje doświadczenie, jakiego dostarcza gra.

Cregger współtworzy scenariusz projektu wraz z Shayem Hattenem ("Rebel Moon", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"). Gwiazdą filmu ma zostać Austin Abrams, którego oglądaliśmy też w "Zniknięciach". Premierę zaplanowano na 18 września 2026.

"Czarny ptak" – zwiastun serialu

