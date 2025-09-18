"Resident Evil": Gwiazda "Czarnego ptaka" dołącza do obsady

Coraz głośniej o nowym filmowym "Resident Evil". Po ujawnieniu reżysera projektu oraz niektórych członków ekipy, dziś portal Hollywood Reporter dzieli się kolejnym ogłoszeniem obsadowym nadchodzącego widowiska. W reboocie "Resident Evil" wystąpi Paul Walter Hauser, znany szerzej ze swoich występów w serialu "Czarny ptak" czy filmie "Richard Jewell". Paul Walter Hauser
dołączy do już ogłoszonego wcześniej Austina Abramsa
– aktora, któremu rozpoznawalność zapewniły występy w serialu "Euforia
". W przeszłości z projektem łączona była także zdobywczyni Oscara Mikey Madison
, ale jej występ w filmie wciąż stoi jednak pod znakiem zapytania.
Reżyserem filmu został Zach Cregger
, twórca, który przedstawił się widowni horrorów niedawnymi "Zniknięciami
". Amerykański twórca po raz pierwszy będzie pracował z polskim operatorem – za kamerą filmu stanie bowiem Dariusz Wolski
, autor zdjęć choćby do "Napoleona
" czy "Ostatniego pojedynku
". Jego debiut, "Barbarzyńców
", nakręcił Zach Kuperstein
, a "Zniknięcia
" Larkin Seiple
.
Projekt będzie nowym podejściem do adaptacji serii gier, znanych głównie za sprawą serii sześciu filmów Paula W.S. Andersona
z Millą Jovovich
w roli głównej. Nowa produkcja ma odejść od formy kina akcji, ale wrócić do horrorowych korzeni. Jestem wielkim fanem gier "Resident Evil". Grałem we wszystkie z nich. Nie wiem, ile razy powtarzałem "Resident Evil 4". Uwielbiam ją. Ale zdecydowanie nie staram się być kompletnie wierny wobec świata z gier,
powiedział Cregger
w wywiadzie dla "SFX Magazine". Próbuję opowiedzieć historię, która oddaje doświadczenie, jakiego dostarcza gra. Cregger
współtworzy scenariusz projektu wraz z Shayem Hattenem
("Rebel Moon
", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka
"). Gwiazdą filmu ma zostać Austin Abrams
, którego oglądaliśmy też w "Zniknięciach
". Premierę zaplanowano na 18 września 2026.