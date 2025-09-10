Reżyser "Zniknięć" będzie pracował z Polakiem! Słynny operator za kamerą "Resident Evil"

Twórca hitu tego lata, horroru "Zniknięcia", będzie współpracował z Polakiem. Do nowej ekranizacji serii gier "Resident Evil" od Zacha Creggera dołączył jeden z najbardziej uznanych autorów zdjęć pracujących w Hollywood. Adaptacje mrocznego cyklu obejrzymy przez obiektyw Dariusza Wolskiego ("Napoleon", "Zabierz mnie na Księżyc").
Dariusz Wolski autorem zdjęć w nowym "Resident Evil"
Reżyser po raz pierwszy będzie pracował z polskim operatorem. Jego debiut, "Barbarzyńców
", nakręcił Zach Kuperstein
, a "Zniknięcia
" Larkin Seiple
. Projekt będzie nowym podejściem do adaptacji serii gier
, znanych głównie za sprawą serii sześciu filmów Paula W.S. Andersona
z Millą Jovovich
w roli głównej. Nowa produkcja ma odejść od formy kina akcji, ale wrócić do horrorowych korzeni. Jestem wielkim fanem gier "Resident Evil". Grałem we wszystkie z nich. Nie wiem, ile razy powtarzałem "Resident Evil 4". Uwielbiam ją. Ale zdecydowanie nie staram się być kompletnie wierny wobec świata z gier,
powiedział Cregger
w wywiadzie dla "SFX Magazine". Próbuję opowiedzieć historię, która oddaje doświadczenie, jakiego dostarcza gra. Cregger
współtworzy scenariusz projektu wraz z Shayem Hattenem
("Rebel Moon
", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka
"). Gwiazdą filmu ma zostać Austin Abrams
, którego oglądaliśmy też w "Zniknięciach
". Premierę zaplanowano na 18 września 2026
.
Z kim pracował dotąd Dariusz Wolski?
Wolski Getty Images © Marc Piasecki
wyemigrował do USA w latachh 70. Dzisiaj jest jednym z najbardziej uznanych autorów zdjęć w Hollywood. Na koncie ma zdjęcia do czterech części cyklu "Piraci z Karaibów
", a także widowiska w reżyserii Alexa Proyasa
, Joela Schumachera
, Roberta Zemeckisa
, Tima Burtona
czy Tony’ego
i Ridleya Scottów
.
Współpraca z twórcą "Helikoptera w ogniu
" rozwinęła się już do dziewięciu wspólnych produkcji, w tym ostatnich, "Dom Gucci
" i "Napoleon
". W 2021 roku otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara
za kostiumowy dramat "Nowiny ze świata
" Paula Greengrassa
.
Filmografię Wolskiego
zamyka "Zabierz mnie na Księżyc
" ze Scarlett Johansson
i Channingiem Tatumem
.
Zwiastun filmu "Zabierz mnie na Księżyc"