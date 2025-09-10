Newsy Filmy Reżyser "Zniknięć" będzie pracował z Polakiem! Słynny operator za kamerą "Resident Evil"
Filmy

Reżyser "Zniknięć" będzie pracował z Polakiem! Słynny operator za kamerą "Resident Evil"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Resident+Evil%22%3A+Dariusz+Wolski+autorem+zdj%C4%99%C4%87+w+filmie+Zacha+Creggera-162862
Reżyser &quot;Zniknięć&quot; będzie pracował z Polakiem! Słynny operator za kamerą &quot;Resident Evil&quot;
Twórca hitu tego lata, horroru "Zniknięcia", będzie współpracował z Polakiem. Do nowej ekranizacji serii gier "Resident Evil" od Zacha Creggera dołączył jeden z najbardziej uznanych autorów zdjęć pracujących w Hollywood. Adaptacje mrocznego cyklu obejrzymy przez obiektyw Dariusza Wolskiego ("Napoleon", "Zabierz mnie na Księżyc").

Dariusz Wolski autorem zdjęć w nowym "Resident Evil"



Reżyser po raz pierwszy będzie pracował z polskim operatorem. Jego debiut, "Barbarzyńców", nakręcił Zach Kuperstein, a "Zniknięcia" Larkin Seiple.

Projekt będzie nowym podejściem do adaptacji serii gier, znanych głównie za sprawą serii sześciu filmów Paula W.S. Andersona z Millą Jovovich w roli głównej. Nowa produkcja ma odejść od formy kina akcji, ale wrócić do horrorowych korzeni.

Jestem wielkim fanem gier "Resident Evil". Grałem we wszystkie z nich. Nie wiem, ile razy powtarzałem "Resident Evil 4". Uwielbiam ją. Ale zdecydowanie nie staram się być kompletnie wierny wobec świata z gier, powiedział Cregger w wywiadzie dla "SFX Magazine". Próbuję opowiedzieć historię, która oddaje doświadczenie, jakiego dostarcza gra.

Cregger współtworzy scenariusz projektu wraz z Shayem Hattenem ("Rebel Moon", "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"). Gwiazdą filmu ma zostać Austin Abrams, którego oglądaliśmy też w "Zniknięciach". Premierę zaplanowano na 18 września 2026.

Z kim pracował dotąd Dariusz Wolski?



GettyImages-1793752899.jpg Getty Images © Marc Piasecki

Wolski wyemigrował do USA w latachh 70. Dzisiaj jest jednym z najbardziej uznanych autorów zdjęć w Hollywood. Na koncie ma zdjęcia do czterech części cyklu "Piraci z Karaibów", a także widowiska w reżyserii Alexa Proyasa, Joela Schumachera, Roberta Zemeckisa, Tima Burtona czy Tony’ego i Ridleya Scottów

Współpraca z twórcą "Helikoptera w ogniu" rozwinęła się już do dziewięciu wspólnych produkcji, w tym ostatnich, "Dom Gucci" i "Napoleon". W 2021 roku otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara za kostiumowy dramat "Nowiny ze świata" Paula Greengrassa

Filmografię Wolskiego zamyka "Zabierz mnie na Księżyc" ze Scarlett Johansson i Channingiem Tatumem.

Zwiastun filmu "Zabierz mnie na Księżyc"



Powiązane artykuły Resident Evil

Zobacz wszystkie artykuły

Resident Evil  (2026)

 Resident Evil

Resident Evil  (2002)

 Resident Evil

Resident Evil: Zagłada  (2007)

 Resident Evil: Zagłada

Resident Evil 2: Apokalipsa  (2004)

 Resident Evil 2: Apokalipsa

Najnowsze Newsy

Gry

Masz Xbox Game Pass Ultimate? Zagrasz w samochodzie

Filmy Gry

Gra "Dark Deception" zmieni się w film

Filmy Wideo Multimedia

"Zapiski śmiertelnika". Data premiery i plakat teaserowy

1 komentarz
Seriale

Byliśmy na uroczystej premierze "Breslau"! Zobacz relację

Gry

Graliśmy w "Little Nightmares III"!

Filmy

Czy Scarlett Johansson wróci w kolejnym "Jurassic World"?

1 komentarz
Filmy

Emma Roberts w czarnej komedii o raku piersi

1 komentarz