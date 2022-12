Filmweb poleca "Glass Onion: Film z serii Na noże". Komedia Riana Johnsona od dziś na Netfliksie

"Glass Onion: Film z serii Na noże": o czym opowiada film?



Filmweb Poleca! Czym jest wyróżnienie przyznawane przez naszą redakcję?



Na Netfliksie zadebiutowała dziś komedia kryminalna " Glass Onion: Film z serii Na noże " z Danielem Craigiem powracającym w roli genialnego detektywa Benoit Blanca. Nasza redakcja postanowiła uhonorować dzieło Riana Johnsona znakiem jakości " Filmweb poleca! ".W " Glass Onion " Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey.Jak czytamy w naszej recenzji:Znak jakości " Filmweb Poleca! " to wyróżnienie przyznawane przez redakcję Filmwebu filmom zasługującym na szczególną uwagę widzów. Są wśród nich nie tylko produkcje artystyczne, ale także komercyjne, doskonale spełniające wymagania danego gatunku bądź przekraczające je w zaskakujący sposób.