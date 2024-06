"Soulm8te": erotyczny thriller w świecie "M3GAN". Jest data premiery

"Soulm8te": o filmie

Zwiastun filmu "M3GAN

Za produkcjętak jak w przypadku " M3GAN " odpowiadają studia Atomic Monster i Blumhouse. Stanowisko reżysera piastuje Kate Dolan (" You Are Not My Mother "), która napisała również nową wersję scenariusza."Soulm8te" opowiada o mężczyźnie, który kupuje androida, aby poradzić sobie ze stratą niedawno zmarłej żony. Próba przekształcenia nieszkodliwego robota w prawdziwie świadomą partnerkę kończy się jednak stworzeniem morderczej bratniej duszy. Film ma być utrzymany w klimacie kręconych w Hollywood w latach 90. dreszczowców o przemocy domowej. Twórcy dodadzą do niego jednak wątek nowoczesnych technologii.okazała się niespodziewanym hitem, zarabiając w kinach 180 milionów dolarów przy 12-milionowym budżecie. Tytułowa bohaterka to cud sztucznej inteligencji, żywa lalka, która została zaprogramowana w taki sposób, aby być najlepszym przyjacielem dziecka i największym pomocnikiem rodzica. M3GAN, zaprojektowana przez Gemmę ( Allison Williams ), genialną specjalistkę w zakresie robotyki, potrafi słuchać, obserwować i uczyć się, odgrywając rolę przyjaciela, nauczyciela, towarzysza zabaw i obrońcy. Kiedy Gemma zostaje niespodziewaną opiekunką swojej 8-letniej siostrzenicy, postanawia sparować dziewczynkę z prototypem M3GAN, co niesie za sobą niewyobrażalne konsekwencje.Przypomnijmy, że sequel " M3GAN " trafi do kin 27 czerwca 2025 roku.