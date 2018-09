Filmy dokumentalne na 34. Warszawskim Festiwalu Filmowy

Konkurs filmów dokumentalnych na Warszawskim Festiwalu Filmowym nie od dziś cieszy się zasłużoną sławą. Wybrane przez drużynę selekcjonerów tytuły poruszają najbardziej aktualne tematy, przedstawiając je w sposób zaangażowany, wymuszający uwagę i skupienie. Są przy tym zrealizowane z wirtuozerską precyzją i dopracowane pod względem wizualnym. Przedstawiamy sekcję dokumentalną 34. Warsaw Film Festival!Okawango – wyjątkowa rzeka w Afryce: nie wpada do morza, kończy swój bieg największą na świecie deltą w kotlinie Kalahari (wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Dorzecze Okawango jest źródłem wody dla około miliona ludzi, największej na świecie populacji słoni afrykańskich i znaczącej populacji lwów, gepardów i setek gatunków ptaków. Jednak ta niegdyś dziewicza oaza jest obecnie zagrożona z powodu rosnącej działalności ludzi. Pasjonujący dokument jest zapisem czteromiesięcznej, mierzącej 2400 kilometrów wyprawy, która ma na celu ratowanie systemu rzecznego zasilającego deltę Okawango, jednego z ostatnich takich terenów na naszej planecie.Kronika narodzin romskiego zespołu Lomnické Čháve. W jednej z biednych osad wschodniej Słowacji grupa Romów miała wspólne marzenie. Chcieli grać swoją muzykę na wielkiej scenie i pokazać "gadziom" (czyli "nie-Romom"), że też mają talent. Wykluczeni, chcieli wydostać się z getta biedy i zacząć żyć z godnością, stać się pełnoprawną częścią społeczeństwa. Wyruszają więc w podróż marzeń od Koszyc po Bratysławę, na wielki, międzynarodowy festiwal, na którym będą mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności. Czy wykorzystają szansę, która zdarza się raz w życiu? Film drogi do sukcesu wypełniony romską muzyką, kulturą i poczuciem humoru. Kontynuacja dokumentu(2013), który poruszył widzów w wielu krajach.Kuba jest potęgą w świecie boksu. Zdobyła najwięcej medali olimpijskich ze wszystkich państw. Jednak żadnego medalu pod flagą Kuby nie zdobyła kobieta. Kobietom nie wolno brać udziału w zawodach bokserskich. Dokument opowiada historię Namibii Flores Rodriguez, jedynej znanej bokserki na Karaibach. Namibia, wbrew zakazowi, trenuje w słynnym klubie bokserskim Rafaela Trejo w Hawanie. Nie ma tu taryfy ulgowej. Podobnie jak jej koledzy przechodzi codziennie morderczy trening. Z tą jednak różnicą, że Namibia nie ma nadziei, że kiedykolwiek będzie mogła reprezentować swój kraj. Poruszający dokument o prowadzącej własną rewolucję Namibii Flores Rodriguez, jej niestrudzonej walce o umożliwienie kobietom rywalizowania na ringu na profesjonalnym poziomie.Każdego lata, tysiące ludzi przyjeżdża do położonej w środkowej Francji miejscowości Gennetines. To tutaj odbywa się słynny "Le Grand Bal de l'Europe" – jeden z największych w Europie festiwali tańca ludowego. Przyjeżdżają z całego świata, by przez siedem dni i nocy, pod gołym niebem, wspólnie bawić się przy muzyce na żywo. Za dnia warsztaty, nocami potańcówki i ponad sto zespołów, grających muzykę folkową. Wszędzie kolorowy tłum ludzi w różnym wieku, mówiących różnymi językami, początkujących i zaawansowanych. Mają tylko krótką chwilę na jedzenie, rozmowę czy drzemkę, bo trzeba wracać na parkiet, gdzie, nie licząc kilku krótkich przerw, taniec trwa non-stop przez prawie 200 godzin. Bo taniec, jak mówi reżyserka, jest "słuchaniem szeptów swojego ciała". Dzięki pracy aż czterech autorów odpowiedzialnych za wizualną stronę filmu powstał niezwykły dokument, który w płynny i przypominający taniec sposób przygląda się Le Grand Bal de l'Europe.Dokument o elicie klasy robotniczej ZSRR, czyli górnikach z Donieckiego Zagłębia Węglowego (Donbasu). Sowiecka propaganda stworzyła tak fałszywą, równoległą rzeczywistość, że pewnego dnia doszło do wybuchu wojny. Życie tam zapowiadało się na symfonię pracy, radości i dobrego samopoczucia, ale wszystko okazało się oszustwem i manipulacją. Nie ma już złudzeń. "Symfonia Donbasu" zamieniła się w "Kakofonię".W ostatnich 10 latach w Chinach zniknęło z map 900 tysięcy wiosek. Z jednej strony mieszkańcy miast je opuszczają, z drugiej miasta wchłaniają całe wsie. Film opowiada o mieszkańcach położonej 800 m n.p.m. wiosce Nangang w prowincji Guangdong, która jest największą, najstarszą i najbardziej charakterystyczną wioską mniejszości etnicznej Yao na świecie. Jest jesień 2013, dwoje staruszków mieszka w Nangang samotnie. Ich obie córki wyszły za mąż i mieszkają daleko. Mogą więc polegać tylko na sobie.Reżyser Nicholas Kovacic , po nagradzanych dokumentach o winie () i piwie (), tym razem zabiera nas w podróż do krainy tequili i mezcalu. To w Meksyku rośnie najwięcej odmian agawy, z której od dwóch tysięcy lat produkowane są te dwie, coraz popularniejsze odmiany alkoholu. Na obszarze między zapierającymi dech w piersiach wzgórzami Jalisco a surowymi, strzelistymi szczytami Oaxaca trzy rodziny destylują agawy od pokoleń. Poznajemy historię Carlosa, z tradycją sadzenia rośliny sięgającą końca XIX wieku, Gracieli, produkującej mezcal w tradycyjnych glinianych naczyniach i Aquilino, spadkobiercy rodzinnej destylarni mezcalu działającej od trzech pokoleń. Historie trójki ambitnych producentów, pełne pasji i poświęcenia splatają się z burzliwą historią Meksyku. Tequila i mezcal to coś więcej niż alkohol. To część ducha, który tworzy kulturę tego kraju.Nicu żyje na ulicach Bukaresztu. Pewnego dnia spełnia się jego marzenie. Niekwestionowany król bukareszteńskiego podziemia o ksywce Bruce Lee bierze go pod swoje skrzydła. Jest silny, sprytny i... wymalowany na srebrno. Nicu wraz z innymi drobnymi złodziejaszkami, dilerami narkotyków zamieszka w tunelach sieci ciepłowniczej pod miastem. Zadba o każdego, dając im namiastkę domu, jakiego nigdy nie mieli. I tu w życie Nicu wkracza reżyser dokumentu. Kiedy podczas realizacji zdjęć Nicu ciężko zachoruje, ekipa zabiera go do szpitala. Chłopak staje przed wyborem czy przyjąć pomoc, czy powrócić do podziemia. Filmowana przez ponad sześć lat, poruszająca, współczesna historia rumuńskiego Olivera Twista.Dzielnica Greenwich Village, niegdyś centrum nowojorskiej bohemy, dziś jest pełna luksusowych restauracji i ekskluzywnych butików dla nuworyszów. Jest jednak jeden sklep, który nie poddał się wszechobecnym zmianom zachowując klimat lat 70. – to Carmine Street Guitars. Właśnie tutaj legendarny Rick Kelly i jego młoda pomocniczka Cindy Hulej wykonują ręcznie gitary z drewna pochodzącego ze starych nowojorskich hoteli, kościołów i domów. Każda jest niepowtarzalna i ma własną historię. Żadna gitara na świecie nie wygląda i nie brzmi tak, jak ta zrobiona przez Ricka. Grali na nich m.in. Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith czy Jim Jarmusch. Dokument z udziałem wybitnych muzyków i artystów przedstawia pięć dni z życia legendarnego sklepu. Portretuje także zanikający styl życia, z którym związany jest Carmine Street Guitars.Halina od wielu lat prowadzi zakład fryzjerski. Stara się przekazać swojej beztroskiej asystentce Angeli ważne życiowe lekcje. Halina ma nadzieję, że zawsze będą razem pracować, ale czy Angela myśli tak samo? Dzień z życia małej, polskiej przygranicznej wsi, która ma największy odsetek fryzjerów na świecie. Jest to miejsce przepełnione kiczem i tanim konsumpcjonizmem, ale pod tą wierzchnią warstwą kryje się ludzka serdeczność przeplatana codziennymi troskami.Fascynujący portret słynnej hiszpańskiej tancerki i choreografki Sol Picó, która w swojej twórczości pokazuje silne i odważne kobiety nie bojące się okazywać słabości. Podążamy ścieżką jej kariery, począwszy od teatrów ulicznych, aż po stworzenie własnego zespołu. Przyglądamy się też Sol Picó od bardziej osobistej strony – jak to jest dorastać, będąc tancerką, jakie trudności niesie ze sobą tworzenie i w końcu jak zmierzyć się z karierą tancerki po ukończeniu 50 lat...Dlaczego człowiek zostaje kibicem? Emocje, pasja, bycie we wspólnocie czy może wyjątkowa historia klubu? Co kieruje futbolowymi fanatykami? Cezary Grzesiuk przez dekadę filmował życie fanów Ruchu Chorzów. Wiele lat pracy dało możliwość sfotografowania zamkniętego środowiska piłkarski fanatyków. Nie z boku, nie zza szpaleru policjantów, ale z samego środka stadionowego "młyna". Umożliwiło to pokazanie jasnych i ciemnych stron kibicowskiego świata w Polsce, jak i za granicą. Jednym z wątków filmu jest przyjaźń sympatyków Atletico Madryt i Ruchu Chorzów, innym chuligański kodeks przekazywany z ojca na syna. Przenikając przez różne grupy kibicowskie, reżyser oddaje głos fanom i fanatykom starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest współczesny kibic.Historia księgowej w średnim wieku, samotnej matki, stała się głośna w Finlandii, po tym, jak wyszło na jaw, że uzależniła się od hazardu i przegrała ukradzione klientom ponad 800 tysięcy euro. Johan Karrento na podstawie tej historii opowiada o uzależnieniu od hazardu. Firma mająca monopol na gry hazardowe na fińskich Wyspach Alandzkich, gdzie mieszka reżyser oraz jego bohaterka, w 2007 roku miała depozytów na ledwie 957 euro, a tylko w maju 2011 już ponad 152 tysiące euro. Liczby rosną. Najbardziej uzależniającą formą hazardu są automaty do gier, nazywane crackiem hazardu. Najczęściej grają w nie najstarsi gracze, bezrobotni, przewlekle chorzy, ludzie o niskich dochodach. Społeczeństwo czerpie zyski z dochodów tej gałęzi gospodarki. Czy chcemy żyć w systemie napędzanym uzależnieniem od hazardu i kradzionymi pieniędzmi?Ronni Kahn przez lata prowadziła firmę organizującą imprezy i na co dzień obserwowała ogromne ilości zmarnowanego jedzenia. W 2004 roku założyła organizację OzHarvest zajmującą się odbieraniem nadwyżek żywności i przekazywaniem ich potrzebującym. Po 14 latach funkcjonowania OzHarvest działa w ośmiu australijskich miastach. Co tydzień przekazuje ponad 100 ton pełnowartościowego pożywienia do 1300 organizacji charytatywnych. Działania OzHarvest wymusiły na australijskim rządzie deklarację zmniejszenia skali marnowanego jedzenia o połowę w ciągu najbliższych 12 lat. Organizacja zajmuje się także edukacją konsumentów, a jej ostatni projekt to kampania "Fight Food Waste". Powstający przez dwa lata dokument pokazuje pełną pasji Ronni Kahn w jej codziennej walce o ratowanie marnowanego jedzenia i karmienie potrzebujących już nie tylko w Australii, ale w Wielkiej Brytanii, Tajlandii i RPA.Rosťa Novák, lider słynnej praskiej grupy Cirk La Putyka tworzącej na granicy cyrku i teatru, postanowił przygotować przedstawienie z udziałem akrobatów z Rwandy. Jedzie do Afryki i spotyka się z Eliseé, który jako dziecko przeżył ludobójstwo w Rwandzie, a teraz szkoli grupę akrobatów złożoną z osieroconych dzieci. Oba zespoły rozpoczynają próby w Rwandzie i Pradze, aby stworzyć prawdziwy cyrk XXI wieku. Czy da się połączyć grupy, które są przyzwyczajone do tak różnych stylów pracy i tempa? Jakie w rzeczywistości są motywacje naszych protagonistów i co mówi nam to o relacjach Afryka-Europa? I tak naprawdę kto pomaga komu? 