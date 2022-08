Filmy z Gdyni na 47. FPFF

O wzajemnej miłości Gdyni i filmu przypominać nie trzeba. Warto jednak ten związek pielęgnować. Temu właśnie służy sekcja Filmy z Gdyni. Ta pozakonkursowa selekcja składa się z tytułów, które posiadają lokalny pierwiastek – albo dotyczą Gdyni i gdynian, albo są zrealizowane przez tutejszych producentów, albo reżyserowane przez gdyńskich twórców.W tegorocznej sekcji Filmy z Gdyni znalazło się 5 tytułów: " Ania " w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego Michała Bandurskiego , która opowiada historię aktorki Anny Przybylskiej – odważnej, kochającej życie i spełniającej marzenia dziewczyny z Gdyni, utrzymującej równowagę pomiędzy życiem zawodowym i byciem osobą publiczną a swoim życiem rodzinnym; dokument Aleksandry Kutz Jeszcze zdążę ", w którym bohaterowie uczą nas, czym naprawdę jest dobre życie i czym mogłoby być, gdybyśmy się na chwilę zatrzymali, by popatrzeć, porozmawiać, przytulić się, odetchnąć; film Anny Marii Mydlarskiej "Marian Kołodziej. Tajemnica artysty", poświęcony wielkiemu scenografowi, kostiumografowi i współtwórcy sukcesu polskiego kina lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych; " Homo Peregrinus Andrzeja Święcha , ukazujący fenomen pielgrzymowania oraz analizę tego, co skłania ludzi do podjęcia trudu wędrówki; oraz " Opowiedz mi o mnie Macieja Millera , ukazujący historię porzuconej w szpitalu Magdy, która nigdy nie poznała swojej biologicznej matki, a która chce rozwikłać zagadkę, by dowiedzieć się, kim naprawdę jest.– zachęca Dyrektor Festiwalu Leszek Kopeć.Po seansach zapraszamy na spotkania z twórcami.47. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 12–17 września 2022 r.