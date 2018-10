Frank Grillo ujawnia szczegóły "Avengers 4"

3 2 1



Sądząc po aktywności w sieci, fani produkcji Marvela najbardziej lubią spekulować na temat tego, co wydarzy się w kolejnych widowiskach. Tym wszystkim Frank Grillo , odtwórca roli Brocka Rumlowa znanego też jako Crossbones, sprawił ostatnio nie lada prezent.Aktor był bowiem gościem podcastu UFC Unfiltered i ujawnił, że zagrał w. Dodał, że pojawia się w scenach flashbackowych. Stwierdził też, że może o tym mówić, bo i tak nigdy więcej w filmach Marvela nie wystąpi. Żartobliwie jako powód podał, że jest dla studia za stary.Słowa Grillo potwierdzają jedynie to, o czym część fanów była już od dawna przekonana. Już wcześniej bowiem do sieci trafiały zdjęcia z planu, na który mogliśmy zobaczyć na przykład Chrisa Evansa w starszej wersji kostiumu Kapitana Ameryki.Oficjalnie szczegóły fabuły nie zostają ujawnione. Wielki finał trafi do kin w maju.