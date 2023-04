Gérard Depardieu molestował? 13 kobiet twierdzi, że są ofiarami aktora

O co oskarżony jest Gérard Depardieu?

Gérard Depardieu oskarżony o gwałt na aktorce

Raport portalu Médiapart jest efektem wielomiesięcznego śledztwa. Dziennikarze podają, że dotyczy on okresui skupia się wyłącznie na niestosownym zachowaniu aktora na planach filmowych i serialowych. Wśród produkcji, podczas których dochodziło do seksualnych napaści są:i serialOfiarami Depardieu miały być aktorki, makijażystki i inne pracownice planu. Wśród zgłoszonych nieprzyzwoitych działań aktora są:Według portalu Médiapart jakiekolwiek. Kończyło się na uśmieszkach i komentarzach w stylu: "Ok, to tylko Gérard".Firma reprezentująca aktora w komunikacie przesłanym prasie jednoznacznie stwierdza, że. Co jednak ciekawe, z komunikatu tego można wnioskować, że do niektórych czynów rzeczywiście doszło, tyle że Depardieu inaczej je interpretuje. Jak bowiem czytamy w komunikacie,Do artykułu Médiapart odnieśli się też niektórzy z reżyserów i producentów. Zaprzeczają oni, by posiadali jakąkolwiek wiedzę o niestosownych czynach aktora na ich planach.Nie są to jedyne problemy aktora. W przygotowaniu jest bowiemAktorka, która jest córką bliskiego przyjaciela Depardieu , twierdzi, że ten zgwałcił ją dwukrotnie w 2018 roku w swoim paryskim apartamencie po tym, jak odwiedziła go licząc na zawodową poradę.Początkowo wydawało się, że Depardieu uniknie procesu, ponieważ śledztwo umorzono. Arnould jednak odwołała się od tej decyzji i śledztwo zostało wznowione.