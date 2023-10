Gérard Depardieu gwałcicielem? "Powiem wam w końcu prawdę"

O co oskarżany jest Gérard Depardieu?

o to, że(kiedy miała 22 lata, a Depardieu 70), ten. Arnould, która jest córką bliskich przyjaciół aktora, sama chciała zrobić filmową karierę. Twierdzi, że przyszła do jego mieszkania, licząc na profesjonalną poradę. Zamiast tego spotkała ją trauma na całe życie.Początkowo wydawało się, że Depardieu uniknie procesu, ponieważZ kolei w kwietniu 2023 roku portal Médiapart opublikował raport z prowadzonego wiele miesięcy śledztwa dziennikarskiego dotyczącego lat 2004-2022. Opisano w nim liczne przypadki niestosownych zachowań, jakich Depardieu miał się dopuszczać na planach filmowych i serialowych.Jego ofiarami były kobiety: aktorki, makijażystki i inne pracownice planu.Według portalu Médiapart jakiekolwiek skargi na zachowanie Depardieu były bagatelizowane.W opublikowanym liście Depardieu odnosi się bezpośrednio do oskarżeń o gwałt, choć nie wymienia Arnould z nazwiska.– napisał Depardieu – kontynuował Depardieu . – Depardieu odniósł się również do rewelacji portalu Médiapart. Oto, co ma w tej sprawie do powiedzenia:Jedną z ostatnich produkcji z Gérardem Depardieu jest komedia z ubiegłego roku " Dom pogodnej starości ". Jej zwiastun znajdziecie poniżej: