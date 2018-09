Gérard Depardieu oskarżony o gwałt. Jest śledztwo!

Getty Images © Andreas Rentz



We Francji wybuchł właśnie skandal obyczajowy. Jego bohaterem jest jeden z największych żyjących aktorów tego kraju, Gérard Depardieu . Został on oskarżony o gwałt.Sprawa wygląda zupełnie inaczej od większości podobnych skandali wybuchających w Stanach Zjednoczonych. Po pierwsze nie dotyczy wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. Depardieu miał się dopuścić tego odrażającego aktu zaledwie miesiąc temu.Po drugie ofiara nie ogłosiła sprawy w mediach, lecz poszła na policję. Zgwałconą kobietą jest 22-letnia aktorka, która zgłosiła się na posterunek policji w poniedziałek twierdząc, została przed miesiącem brutalnie napastowana i zgwałcona przez Depardieu w jego domu.Policja przyjęła zgłoszenie i rozpoczęła śledztwo. Na razie nie ujawniono tożsamości ofiary.W sprawie wypowiedział się już prawnik Depardieu . Oczywiście kategorycznie zaprzeczył, jakoby jego klient dopuścił się kiedykolwiek gwałtu. Wyraził też żal, że oskarżenia zostały upublicznione, bo wywoła to uprzedzenia opinii publicznej w stosunku do aktora.