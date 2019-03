Gdzie rozgrywać się będzie akcja "Sherlocka Holmesa 3"?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w grudniu 2021 roku do kin trafi. O widowisku na razie oficjalnie praktycznie nic nie wiadomo. Portal HN Entertainment dotarł jednak do osób, które twierdzą, że znają jego zarys.Jeśli wierzyć tym rewelacjom, bohaterowieporzucą Europę i przeniosą się za Ocean. Akcja film ma się bowiem rozgrywać w San Francisco. Dlaczego? Tego na razie nie wiadomo.To oczywiście może się jeszcze zmienić. Według krążących po sieci plotek, zdjęcia do trzeciej części rozpoczną się bowiem dopiero w styczniu przyszłego roku. Twórcy mają więc naprawdę dużo czasu, by nadać scenariuszowi ostateczny kształt.