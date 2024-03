Geralt i Blade? Eleven oraz Profesor X? Zagłosuj na najlepsze Super Combo!

Crossovery i multiversa w ostatnich latach podbijają serca widzów. Jednakże istnieją spotkania kultowych postaci, o których nawet włodarze wielkich wytwórni nie śmieli marzyć. Przedstawiamy kilka takich niezwykłych par. Wyobraź sobie, że na wspólne łowy wyruszają dwaj słynni łowcy potworów: Geralt Blade . Przenieś się w świat kulinarnych cudów, które przygotowaliby Carmy z " The Bear " i Willy Wonka. Czy Profesor Charles Xavier mógłby być mentorem dla Eleven ze " Stranger Things "? A może Benoit Blanc stworzyłby zgrany duet z Columbo?Zagłosuj na swoje ulubione Super Combo w naszej ankiecie poniżej, a jeśli masz własne pomysły, podziel się nimi w komentarzach!Swoje Super Combo możesz też wybrać w McDonald’s. To Ty decydujesz, który spośród pięciu klasyków Maka wjedzie w skład zestawu. Jesteś fanem Cheeseburgera albo Hamburgera? Twój nr 1 to Chikker® lub Red Chikker®? A może wolisz ostry twist Jalapeño Burgera? Stwórz swoje Super Combo, jak lubisz!