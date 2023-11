Grosza daj Tytanowi... Geralt z Rivii w "Destiny 2"!

To jednak nie wszystko. Od 24 listopada rozpoczyna się największa w tym roku wyprzedaż w sklepie Bungie. Gracze będą mieli okazję zdobyć limitowane Nagrody Bungie oraz emblemat „Darkstar”, dodawany bezpłatnie do każdego zakupu. Wyprzedaż zakończy się 2 grudnia, a wszystkie zamówienia będą objęte stałą opłatą za wysyłkę. " Upadek Światła " oraz inne pakiety zawartości są dostępne z rabatem do 67% na wszystkich platformach do 28 listopada.Najnowszy Sezon Życzenia w " Destiny 2 " zapowiada się jako emocjonująca przygoda, będąca ostatnim etapem przed premierą " Ostatecznego kształtu ". W nim gracze zmierzą się z głównym antagonistą, Świadkiem, w epickim zakończeniu sagi o Świetle i Ciemności.