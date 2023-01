"Witchfire" na nowym zwiastunie zapowiada wsparcie dla DLSS 3

Czym jest technologia DLSS?

Targi CES to cykliczna impreza, która odbywa się co roku w Las Vegas i prezentowane są na niej nowości ze świata technologii, ale nie tylko. Od kilku lat jest to również miejsce, w którym twórcy gier coraz śmielej prezentują swoje produkcje w towarzystwie producentów sprzętu komputerowego. Nie inaczej było w tym roku, kiedy rodzime The Astronauts, studio Adriana Chmielarza (twórcy takich gier jak " Teenagent ", " Painkiller " czy też " Bulletstorm ") na panelu Nvidii zaprezentowało rozgrywkę z ich nadchodzącej produkcji " Witchfire ".Gra Astronautów zaoferuje wsparcie dla technologii DLSS 3, która już teraz napędza takie produkcje jak " Cyberpunk 2077 " czy też " Wiedźmin 3 ". Premiera produkcji we wczesnym dostępie dalej planowana jest na pierwszą połowę tego roku wyłącznie na Epic Games Store. Czekacie?DLSS (Deep Learning Super Sampling) to technologia opracowana przez firmę NVIDIA, która służy do poprawy wydajności komputera podczas wyświetlania obrazu w rozdzielczości wyższej niż natywna. DLSS wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do interpolowania dodatkowych pikseli między pikselami oryginalnego obrazu, co pozwala na uzyskanie wyższej jakości obrazu bez obciążenia procesora. Technologia DLSS może być szczególnie przydatna dla graczy komputerowych, ponieważ pozwala im na uzyskanie lepszej jakości obrazu w grach wymagających dużych mocy obliczeniowych bez konieczności zwiększania taktowania procesora lub zmiany sprzętu.