"Wilcza zamieć" w całkowicie nowym wykonaniu! Czy Sanah udźwignęła to brzemię?

Zwiastun Gry "Wiedźmin 3"

Najważniejsze zmiany w next-genowym "Wiedźminie 3"

Niedawno wydany next-genowy patch do " Wiedźmina 3 " przynosi szereg zmian i poprawek do jednej z najlepszych gier RPG w historii i naszego największego dobra narodowego. Ta aktualizacja nie tylko zapewnia wyższą rozdzielczość, lepsze tekstury czy ray tracing, ale skrywa też smaczki do odkrycia przez graczy. Jednym z nich niewątpliwie jest całkowicie nowa wersja utworu "Wilcza zamieć". Oryginalna pieśń, którą każdy fan przygód Geralta zna z pewnością doskonale, została zaśpiewana przez Annę Terpiłowską i już w swojej pierwotnej wersji chwytała za serce. Niemałym zaskoczeniem może być więc to, że w odświeżonej wersji pieśń Priscilli usłyszymy... Sanah Dla uzdolnionej wokalistki ten utwór to jednak nie pierwszyzna – już 3 lata temu wykonała swój pierwszy cover tej piosenki, a jej wersja spotkała się z ciepłym przyjęciem. Posłuchajcie w wideo poniżej.wsparcie dla technologii ray tracing zarówno na PC, jak i na konsolach;ustawienia graficzne Ultra+ (tylko na PC);dwa tryby graficzne: jakość oraz wydajność (tylko na konsole);długo wyczekiwany tryb foto;alternatywne ustawienia kamery;międzyplatformowe zapisy w chmurze.Wróciliście na szlak? Które wykonanie bardziej wpada Wam w ucho? Dajcie znać w komentarzach!