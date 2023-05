"Marathon" powraca: nowa odsłona kultowej gry od twórców "Halo"

Bungie, twórcy gry " Halo ", ujawnili swoje najnowsze plany podczas wczorajszego PlayStation Showcase. Od premiery " Destiny 2 " minęło już 6 lat, a teraz, będąc własnością Sony, studio przygotowuje się do wskrzeszenia zapomnianego IP.Zwiastun " Marathonu " pokazuje, że gra ma styl minimalistyczny, z dużą ilością bieli i jaskrawych neonowych kolorów. Rok 2850, w którym rozgrywa się akcja gry, to czas, kiedy ludzie mogą przenosić swoją świadomość między ciałami naturalnymi i syntetycznymi, dzięki technologii klonowania. To właśnie tłumaczy futurystyczny wygląd postaci z zwiastuna. "Marathon" będzie drużynowym shooterem ekstrakcyjnym w futurystycznym świecie science-fiction i nie będzie posiadał trybu dla pojedynczego gracza. Obecnie jest tworzony z myślą o PlayStation 5, Windows PC oraz Xbox Series X z pełnym wsparciem dla funkcji cross-play i cross-save.Bungie na swojej oficjalnej stronie prezentuje fabułę gry w następujący sposób: "Pierwszy "Marathon", wydany w 1994 roku na komputery Macintosh firmy Apple, był jednym z pierwszych shooterów pierwszoosobowych, które pozwalały na swobodne sterowanie za pomocą myszki. W tej grze, gracz wcielał się w rolę oficera bezpieczeństwa, którego zadaniem było odparcie inwazji obcych na statek kosmiczny.