Drugie życie "Wiedźmina"? Lista zmian robi wrażenie!

Po długich miesiącach oczekiwania, CD Projekt RED wreszcie uchylił rąbka tajemnicy i pokazał rozgrywkę z nadchodzącej aktualizacji do. Update, który pierwotnie zapowiedziany został we wrześniu 2020 roku przebył długą drogę żeby w końcu, 14 grudnia, zagościć na konsolach nowej generacji oraz komputerach.Podczas trwającego ponad 40 minut pokazu mieliśmy okazję zobaczyć nadchodzące usprawnienia oraz zobaczyć grę w akcji i co tu dużo mówić - przygody Geralta nigdy nie wyglądały tak dobrze!Wsparcie dla technologii ray tracing zarówno na PC jak i konsolachUstawienia graficzne Ultra+ (Tylko na PC)Dwa tryby graficzne: jakość oraz wydajność (Tylko konsole)Długo wyczekiwany tryb fotoAlternatywne ustawienia kameryMiędzyplatformowe zapisy w chmurzeTo nie wszystko, co posiadaczeotrzymają za darmo już 14 grudnia. Lista jest znacznie dłuższa i obejmuje między innymi zmianę wielkości napisów, chiński dubbing czy też... poprawioną trawę. Podobnie jak w przypadku aktualizacji do, tak tutaj twórcy na pewno zaszyli więcej zmian, na które nie było miejsca w transmisji na żywo, a które gracze będą odkrywać od 14 grudnia na swoich konsolach i komputerach.Czy te zmiany wynagradzają Wam czekanie?