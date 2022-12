Wiedźmińskie "Pokemon GO" zniknie z rynku. Podobnie jak jego twórcy

Seria "Wiedźmin":

Fani mobilnego "Wiedźmina" nie mają lekkiego życia. Aplikacja " Wiedźmin: Pogromca Potworów ", która zadebiutowała w 2021 jako rodzima odpowiedź na " Pokemon GO ", przeszła przez ostatnie 2 lata bardzo wyboistą drogę. Zaczynając od zawartości fabularnej, której wystarczyło graczom na miesiąc zabawy, a kończąc na patchu 1.2, który postawił na jeszcze mocniejszą monetyzację tej produkcji. To głównie te dwa czynniki sprawiły, że użytkownicy dość szybko porzucili przenośnego Wiedźmina.Na skutki tych działań nie trzeba było długo czekać – obecnie średnia ocen w sklepie Google Play to 2,0. Jakie kroki zostaną więc podjęte w celu ratowania produkcji?Jak donosi portal WirtualneMedia.pl , z końcem stycznia 2023 roku firma Spokko, deweloper mobilnego " Wiedźmina ", wycofa swoją produkcję ze sklepów Google Play i App Store i rozpocznie jej wygaszanie, które zakończy się w czerwcu przyszłego roku. Samo Spokko zostanie wchłonięte w struktury CDP RED, co z kolei jest uzasadniane trzymaniem się strategii biznesowej opartej na "koncentracji na podstawowej działalności i realizacji projektów mobilnych we współpracy z zewnętrznymi partnerami".Na otarcie łez przypomnijmy, że w maju tego roku CD Projekt RED zapowiedział powstanie kilku projektów w uniwersum Wiedźmina.– nowa trylogia "Wiedźmin" – o tym projekcie wiemy już od jakiegoś czasu; powstaje on w warszawskim studiu na silniku Unreal Engine 5;– "Sirius" – nowa gra w świecie "Wiedźmina", nad którą pracuje kupione niedawno przez CD PROJEKT RED studio The Molasses Flood (" The Flame in the Flood ");– remake " Wiedźmin " – nowa wersja pierwszej gry z serii przygotowywana we współpracy z Fool's Theory.Graliście w " Wiedźmin: Pogromca Potworów "? Będziecie tęsknić?