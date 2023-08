Nadciąga Ostateczny kształt! Potężne DLC do "Destiny 2"

W najnowszym dodatku, gracze będą mieli szansę zmierzyć się z największym wrogiem, Świadkiem, i zjednoczyć Straż Przednią w ostatecznej walce. Wyruszą w podróż pełną wspomnień i odkryć, z udziałem kultowych postaci takich jak Ikora Rey, naczelnik Zavala, czy powracający Cayde-6.Podróż będzie również okazją do odkrycia tajemniczego miejsca zwanego Blade serce. To pierwsze liniowe miejsce docelowe w historii Destiny, które będzie się stopniowo rozwijać i będzie zawierało odniesienia do całej historii sagi o Świetle i Ciemności.Na graczy czekają nowe możliwości ofensywne, w tym trzy nowe superzdolności i aspekty, oraz nowa broń, jak egzotyczny karabin fuzyjny czy pogromcy, wprowadzając element kontroli na polu bitwy.Twórcy obiecali także szereg innowacji, takich jak usprawniony system mocy, wyszukiwarka drużyny ogniowej, aktualizacje trybu PvP, nowy tryb gry oparty na reliktach i nowy modyfikator szachowy.W dodatku pojawią się nowe twarze w obsadzie głosowej, z Keithem Davidem zastępującym zmarłego Lance’a Reddicka w roli Zavali oraz powrotem Nathana Filliona jako Cayde'a-6.Bungie przedstawiło również szczegóły nowego formatu zawartości w " Destiny 2 ", zwanego epizodami, który zadebiutuje w 2024 roku, zastępując obecny podział na sezony. Destiny 2: Ostateczny kształt " zapowiada się na prawdziwe święto dla fanów serii. Od fascynującej historii, przez nowe możliwości rozgrywki, aż po świeże pomysły na przedstawienie zawartości, to rozszerzenie ma wszystko, czego można oczekiwać od kolejnej wielkiej rozdziału w uniwersum gry. Nie pozostaje nic innego, jak z niecierpliwością oczekiwać marcowej premiery i cieszyć się tym, co twórcy gry przygotowali dla swoich graczy.