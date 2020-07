Gildia Aktorów zakazuje pracy przy filmie Michaela Baya

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Michael Bay chce wyprodukować film o pandemii pod tytułem "Songbird". Zdjęcia do niego miały się rozpocząć w lipcu, przez co byłaby to pierwsza duża produkcja, która ruszyłaby w Los Angeles od czasu eksplozji choroby COVID-19. Plany te jednak zostały zagrożone, a wszystko przez Gildię Aktorów, która zakazała pracy przy tym projekcie.Gildia twierdzi, że producenci "Songbird" nie byli transparentni, jeśli chodzi o środki, jakie będą stosowany, by zagwarantować zdrowotne bezpieczeństwo aktorom. Co więcej, producenci nie podpisali zobowiązań sanitarnych wymaganych przez Gildię. W związku z tym aktorzy, którzy są członkami Gildii, mają na chwilę obecną zakaz pracy przy tym filmie.A obsada "Songbird" jest całkiem imponująca. Główne role mają zagrać w nim: Demi Moore Tematem "Songbird" jest obecna pandemia COVID-19. Obraz zrealizowany zostanie w podobnej konwencji do " Paranormal Activity " czy " Projekt: Monster ". Jego akcja rozgrywać się będzie za dwa lata. Pandemia nie ustała. Wirus cały czas mutuje. Izolacja pozostaje trudną do zniesienia codziennością. Są to idealne warunki do rozwoju niebezpiecznych paranoi i rządowych spisków.Reżyserem "Songbird" jest Adam Mason (" Into the Dark ").