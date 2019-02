Gildia Scenarzystów nagradza "Eighth Grade" i "Barry'ego"

W niedzielę wręczone zostały nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów . Najlepszy scenariusz oryginalny ma, a adaptowanyW kategoriach telewizyjnych dwie nagrody zdobył- dla nowego serialu i dla najlepszego scenariusza odcinka dramatycznego. Główne wyróżnienia powędrowały do twórcówLista nagrodzonych filmów wygląda następująco:A tak prezentuje się lista nagrodzonych seriali:odc. Bart's Not Deadodc. Paean To The Peopleodc. Chapter One: Make Your Markodc. The Ersatz Elevator: Part One