Gildia producentów wybiera najlepsze dokumenty roku

W wyścigu po nagrodę pozostało sześć tytułów. Oto one:Zeszłoroczne wybory Gildii nie sprawdziły się w przewidywaniach nominacji do Oscarów. Z szóstki nominowanych tytułów jedynie " 20 dni w Mariupolu " zostało docenione przez Akademię, a później opuściło galę ze statuetką.Zdaniem The Hollywood Reporter szacującego szanse filmów na nominacje i triumf, żaden z tytułów docenionych przez PGA nie trafiłby do pierwszej dziesiątki. Najwyżej plasuje się " Wojna porcelanowa " (11. miejsce) i " Super/Man " (12.).Shortlistę filmów dokumentalnych walczących o najważniejszą nagrodę sezonu poznamy 17 grudnia. Znajdzie się na niej 15 tytułów. 36. ceremonia rozdania nagród Gildii odbędzie się 8 lutego w Los Angeles.Film w reżyserii duetu Ian Bonhôte Peter Ettedgui przedstawia historię życia przedstawia historię życia Christophera Reeve'a , aktora wsławionego rolą Supermana, który po feralnym upadku z konia został sparaliżowany. Nie przekreśliło to jednak jego szans na aktywne życie – poświęcenie się rodzinie, grę w filmach i aktywizm na rzecz osób o podobnych urazach do jego.