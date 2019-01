Gitarzysta Queen już nie broni Bryana Singera

Gitarzysta zespołu Queen, Brian May , przeprosił fanów za swoją obronę reżysera Bryana Singera , w mediach społecznościowych.Zaczęło się od głosu oburzonej fanki, która udzieliła Mayowi rady, by ten przestał obserwować reżysera na Instagramie. Muzyk odparł wówczas: "Musisz nauczyć się pilnować własnego nosa i nie mówić innym, co mają robić. A także pamiętać, że człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy". Po potężnym backlashu ze strony internautów, którzy wzięli na celownik zarówno studio i reżysera, jak i samego Maya, ten ostatni napisał w oświadczeniu:Ponadto, muzyk poszedł za radą Sue i przestał obserwować Singera w mediach społecznościowych. Zauważył też, że podobny rodzaj atencji jest w pewnym sensie przyzwoleniem na praktyki ludzi takich jak Singer . Mówiąc o domniemaniu niewinności, artysta nie uważał wcale iż "broni" twórcy - chciał tylko w neutralny sposób podkreślić fakt, że reżyser nie został skazany przez sąd.Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu Singer został ponownie oskarżony o molestowanie seksualne przez czterech mężczyzn. Reżyser, który według słów Maya został odsunięty od produkcji nagrodzonego Złotym Globem filmu na parę tygodni przed zakończeniem zdjęć, wciąż nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.