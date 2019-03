"Red Sonja": Bryan Singer nie jest już reżyserem!

Szef Millennium Films Avi Lerner może i wierzy, że człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy, ale jego wiara nie jest tak wielka, by gotów był za nią tracić pieniądze. I w ten oto sposób Bryan Singer został pozbawiony stanowiska reżysera komiksowego widowiskaPrzypomnijmy, że czarne chmury na reżyserem zaczęły gromadzić się w ubiegłym roku. Najpierw okazało się, że Singer sprawia same kłopoty na planie, by w końcu zniknąć z planu na kilka dni, bez informowania kogokolwiek o tym. 20th Century Fox zwolniło go wtedy z posady reżysera. Potem pojawił się artykuł, w którym obszernie opisywano przypadki uprawiania przez niego seksu z nieletnimi mężczyznami oraz molestowań.Początkowo Lerner stał murem za Singerem i zapowiadał, że nie planuje zmiany reżysera widowiska. Potem jednak pojawiły się doniesienia, że Millennium Films może zmienić zdanie. Teraz portal The Hollywood Reporter podaje, że Singer nie jest już reżyserem. Bezpośrednim powodem nie są oskarżenia wysnuwane pod adresem Singera , a fakt, że żaden amerykański dystrybutor nie był zainteresowany projektem z tym reżyserem u sterów.Na razie nie wiadomo, czy Millennium Films zdoła w miarę szybko znaleźć nową osobę do nakręcenia obrazu. Jeśli to się nie uda, projekt może na lata zniknąć z planów produkcyjnych. Co nie byłoby w przypadku tego filmu niczym nowym. Pierwotniemiała powstać dzięki Robertowi Rodriguezowi , a do roli głównej szykowała się Rose McGowan . Ten projekt zapowiadany był już 11 lat temu. Potem reżyserowanie powierzono Simonowi Westowi , a do głównej roli zaangażowano Amber Heard Obecniema jedynie scenariusz, którego autorem jest Ashley Edward Miller ).