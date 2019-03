ŻE CO? Jest szansa na "Bohemian Rhapsody 2"?

3 2 1



W tym roku chyba nie było bardziej szalonej informacji od tej, która od kilkunastu godzin krąży po sieci za sprawą plotkarskiej strony Page Six. Otóż cytuje ona Rudiego Dolezala , który z kolei twierdzi, że członkowie Queen zastanawiają się nad realizacją kontynuacji Dolezal zna się z zespołem. Był też przyjacielem Freddiego Mercury'ego . Nakręcił kilka teledysków do piosenek Queen oraz dokument. Nie był jednak związany z produkcją, więc nie jest do końca jasne, jak blisko jest tych rzekomych rozmów. Twierdzi jednak, że menadżer Queen Jim Beach chciałby opowiedzieć o życiu piosenkarza od koncerty Live Aid po jego śmierć.okazało się prawdziwym fenomenem kinowym. Obraz zarobił już prawie 900 milionów dolarów. W wielu krajach ma status kultowego. Sam fakt, że ktoś chciałby ciągnąć ten kasowy sukces, nie do końca więc dziwi. Trudno jednak jest uwierzyć, by ktokolwiek na poważnie traktował możliwość nakręcenia kontynuacji.Portal /Film dotarł do producenta Grahama Kinga . Ten miał zaprzeczyć, jakoby sequel był w planach.