Bryan Singer odleciał? Tak chce się bronić przed oskarżeniami o gwałty na nieletnich

Bryan Singer - jak upadł gigant Hollywood?

W latach 90. Bryan Singer szybko wspiął się do hollywoodzkiej ekstraklasy. Jegoz 1995 roku, w którym to filmie jedną z ról zagrał Kevin Spacey , otworzyła przed nim bramy wszystkich wytwórni. Po sukcesiestudia pozwalały mu na wszystko.A niemal od samego początku na temat Singera krążyły niepokojące informacje.. Dwóch innych chłopców złożyło podobny pozew dodając, że Singer groził im zwolnieniem, jeśli się całkowicie nie rozbiorą. Mimo to szefowie 20th Century Fox nie wahali się i w 1998 roku zlecili Singerowi realizacji widowiska kosztującego 75 milionów dolarów.(i słynna odpowiedź Halle Berry ). Legendą obrosły sytuacje, w których Singer paradował z młodymi, nie zawsze pełnoletnimi chłopcami na planie, którym rzekomo miał oferować role w widowisku za seks. Singer potrafił też znikać na całe dnie, pozostawiając plan widowiska bez nadzoru. Sytuacja była tak zła, żeW 2020 roku w artykule The Hollywood Reporter mogliśmy przeczytać o kulisach angażu Alexa Burtona do roli Pyro . Chłopak nie miał żadnego doświadczenia aktorskiego i nikt na planie nie wiedział, jak otrzymał tę rolę. Ponieważ mieszkał wtedy w Kanadzie, kupiono mu bilet - rzecz niesłychana, w przypadku takich ról zazwyczaj angażowano kogoś mieszkającego w pobliżu. Warto jednak zauważyć, że zaledwie osiem dni po premierze filmu młodziutki Burton złożył w sądzie pozew przeciwko kilku znajomym Singera (on sam jednak nie był ze sprawą związany). Oskarżył ich o to, że nafaszerowali go narkotykami, a potem zgwałcenie. Burton wygrał sprawę w sądzie, ale do dziś nie otrzymał zasądzonej kwoty odszkodowania.W czasie realizacjikiedy reżyser zniknął z planu i nikt nie miał z nim kontaktu przez kilka dni, wytwórnia powiedziała "dość" i z hukiem wywaliła go z produkcji. Film dokończył Dexter Fletcher Singer w tym czasie szykował się do realizacji wysokobudżetowego widowiskadla Millennium Films. To studio (którego szef miał własne problemy z oskarżeniami o niestosowne zachowanie) początkowo stało za reżyserem. Zmieniło zdanie, kiedy okazało się, że nikt w USA nie jest zainteresowany dystrybucją filmu. Singer był kilkakrotnie oskarżany, ale zawsze kończyło się to ugodą lub wycofaniem oskarżeń.Jak podaje Variety,Ponieważ nie ma agenta i w Hollywood wciąż jest persona non grata, to do sfinansowania swoich projektów poszukuje prywatnych inwestorów.Wśród jego planów artystycznych jestW filmie tym ma się odnieść do zarzutów o molestowanie nieletnich, a także pokazać, jak walczy o swój powrót.Akcja tych opowieści miałaby się rozgrywać w Izraelu, gdzie Singer mieszka od kilku lat. Singer marzy o dołączeniu do niewielkiego grona osób, którym w ostatnich latach publiczne oskarżenia o niestosowne zachowanie nie załamały kariery.Taką osobą jest Morgan Freeman . W 2018 roku CNN zaprezentowało reportaż, w którym aktor został oskarżony o molestowanie i niestosowane zachowanie przez osiem kobiet. Trzy lata później był jedną z gwiazd komedii akcji, a w marcu był jednym z wręczających Oscary.Przez chwilę na włosku wisiała też kariera Dustina Hoffmana , który oskarżany był przez siedem kobiet. Aktor jednak pojawi się w obsadzie nadchodzącego widowiska animowanego