Kto się boi silnych kobiet? Kardashian, Paulson i Close w nowym serialu Ryana Murphy'ego

Jednym z najpopularniejszych seriali ostatnich dni jest "Potwór: Historia Eda Geina" – trzeci sezon antologii o seryjnych mordercach, którą Ryan Murphy przygotował dla Netfliksa. Okazuje się, że w międzyczasie twórca "American Horror Story" i "Glee" zdążył zrealizować jeszcze jedną produkcję. Zobaczcie zwiastun dramatu sądowego "Wszystko dozwolone".
Kim Kardashian w nowym serialu twórcy "Potworów"
Serial "Wszystko dozwolone
" zadebiutuje na należącej do Disneya platformie Hulu już 4 listopada (w Polsce będzie dostępny na platformie Disney+). Ryan Murphy
zgromadził w obsadzie plejadę gwiazd: Glenn Close
, Naomi Watts
, Sarah Paulson
, Niecy Nash
oraz Kim Kardashian
i Teyanę Taylor
. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:
W oficjalnym opisie produkcji czytamy: Grupa prawniczek specjalizujących się w rozwodach opuszcza prestiżową, zdominowaną przez mężczyzn kancelarię, by stworzyć własną, niezależną praktykę – miejsce, gdzie prym wiodą kobiety. Ambitne, pewne siebie i niezwykle bystre, obcują w świecie, w którym pieniądze, władza i miłość zmieniają się w niebezpieczną grę o wysoką stawkę. Codziennie mierzą się z dramatami, zdradami i sekretami, które mogą zniszczyć kariery i małżeństwa. Prawniczki z odwagą i bezkompromisowością nie tylko wchodzą do skomplikowanej gry, lecz tworzą jej własne zasady.
Skąd znamy Ryana Murphy'ego?Ryan Murphy
to amerykański scenarzysta, reżyser i producent najlepiej znany jako twórca antologii "American Horror Story". W swoim dorobku ma też takie seriale jak "American Crime Story", w którym opowiadał m.in. o sprawie O.J. Simpsona
i zabójstwie Versace
, "Glee
", "Królowe krzyku
", "Pose
" czy "Konflikt
". W ostatnich latach chętnie współpracował z Netfliksem. Stworzył dla platformy m.in. "Hollywood
", "Wybory Paytona Hobarta
" czy inspirowaną "Lotem nad kukułczym gniazdem
" "Ratched
" oraz budzącą kontrowersję antologię "Potwory
".