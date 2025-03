Goliat pokonany! "Dom Dawida" zwyciężył walkę o kolejny sezon

"Dom Dawida" z kolejnym sezonem!

Zobacz zwiastun serialu "Dom Dawida"

Informacja ta pojawia się jeszcze w trakcie emisji kolejnych odcinków pierwszego sezonu, co tylko świadczy o sukcesie samego serialu. Wystarczy spojrzeć na liczby – wierząc danym udostępnionym przez Prime Video, w ciągu 17 pierwszych dni obecności na streamingu serial zebrał łączną liczbę 22 milionów wyświetleń.Przypomnijmy, że " Dom Dawida " opowiada historię biblijnego Dawida, który staje się najbardziej sławionym królem Izraela. Potężny król Saul, który pada ofiarą własnej pychy. Na polecenie Boga prorok Samuel wyznacza na nowego króla nastoletniego wyrzutka. Gdy jeden przywódca upada, inny musi powstać. Drugi sezon serialu ma skupiać się na drodze Dawida do tronu po pokonaniu Goliata i zyskaniu poparcia wśród Izraelitów. Dom Dawida " jest oparty na pomyśle Jona Erwina , twórcy wielu religijnych produkcji spod znaku " Wierzę w Ciebie ", " Dotknij nieba " czy " Każde życie jest cudem ". W serialu Prime Video pełni on rolę showrunnera, reżysera oraz producenta wykonawczego. W rolach głównych występują: Michael Iskander (Dawid), Stephen Lang (Samuel) czy Ali Suliman (król Saul).