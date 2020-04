Gotowi na 4. sezon "Westworld"?

3 2 1





Świat się jeszcze nie kończy - przynajmniej na razie. HBO obwieściło - tym razem oficjalnie - że jeden z ich flagowych hitów, serial, został przedłużony na 4. sezon.Decyzja została ogłoszona jeszcze przed finałem sezonu trzeciego (ten obejrzymy dopiero 3 maja), co świadczy o tym, że wiara w projekt pozostaje niezachwiana. "Od westernowego parku, po technokratyczną metropolię. Nie możemy się doczekać kolejnego przystanku na tej artystycznej drodze" - mówił dyrektor programowy stacji, Casey Bloys.Wy też nie możecie się doczekać? Co sądzicie o trwającym, trzecim sezonie? I o nowych twarzach w obsadzie - Aaronie Paulu Pierwsze dwie odsłony opartego na prozie Michaela Crichtona serialu otrzymały łącznie 42 nominacje do nagród Emmy. 20 nominacji dla drugiego sezonu przyniosły z kolei trzy statuetki. Autorami serialu są Jonathan Nolan Lisa Joy , którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych m.in. z J.J. Abramsem