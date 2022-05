Gwiazda "West Side Story" w 4. sezonie "Westworld"

"Westworld" - sezon 4 - co wiemy o serialu?

"Westworld - sezon 4 - zwiastun

Świeżo upieczona laureatka Oscara za " West Side Story ", Ariana DeBose , dołączyła do obsady IV sezonu serialu " Westworld ". Nie wiadomo na razie, w kogo się wcieli. Wiadomo natomiast, że będzie to jedna z kluczowych nowych postaci.Nowy cykl będzie liczyć osiem odcinków i zadebiutuje na antenie HBO i w serwisie HBO Max już 27 czerwca. W obsadzie ponownie Evan Rachel Wood Decyzja o przedłużeniu cyklu na 4. sezon została ogłoszona jeszcze przed finałem sezonu trzeciego, co świadczy o tym, że wiara w projekt pozostaje niezachwiana. "Od westernowego parku, po technokratyczną metropolię. Nie możemy się doczekać kolejnego przystanku na tej artystycznej drodze" - mówił wówczas dyrektor programowy stacji, Casey Bloys.Pierwsze trzy sezony serialuotrzymały niemal 50 nominacji do nagród Emmy. Autorami serialu HBOsą Jonathan Nolan Lisa Joy , którzy pełnią także obowiązki producentów wykonawczych wraz z J.J. Abramsem Benem Stephensonem i Denisem Thé. Serial oparty jest na filmie autorstwa Michaela Crichtona