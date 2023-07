Gotowi na horror tego lata? "Pajęczyna" już od 28 lipca w kinach

Fragment filmu "Pajęczyna"

O czym opowiada horror "Pajęczyna"?

Głównym bohaterem, którą dystrybuuje Monolith Films, jest ośmioletni Peter. Chłopiec, już od dnia przeprowadzki do nowego domu, co noc jest niepokojony przerażającymi dźwiękami. Na początku to tajemnicze, niepokojące stukanie za ścianą sypialni, które słyszy tylko on. Później koszmar narasta, wraz z pojawieniem się zdumiewających wizji.Najgorsze jest jednak to, że rodzice lekceważą strach chłopca, próbując mu wmówić, że dręczą go wytwory wybujałej wyobraźni. Skazany na samotną konfrontację z demoniczną siłą, Peter zaczyna podejrzewać, że najbliżsi ukrywają przed nim straszną rodzinną tajemnicę. Nie ma innego wyjścia. Podejmuje nierówną walkę z siłami zła.Twórcy przygotowując fabułę inspirowali się twórczością Edgara Allana Poe , w szczególności słynną nowelą pod tytułem. Czy odnajdziecie w filmieklimat twórczości Poe? Przekonacie się już w piątek.