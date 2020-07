Gotowi na powrót Beavisa i Butt-Heada? Szykują się 2 sezony!

Od lat mówi się o możliwości reaktywacji kultowego serialu animowanego " Beavis i Butt-Head ". Teraz wydaje się, że w końcu do tego dojdzie. Twórca serialu Mike Judge podpisał właśnie kontrakt w tej sprawie z Comedy Central. Judge i Comedy Central mają ambitne plany dotyczące Beavisa i Butt-Heada. Zlecono produkcję aż dwóch nowych sezonów przygód bohaterów. Oprócz tego możemy spodziewać się spin-offów, a także programów specjalnych.W latach 90. " Beavis i Butt-Head " był pełnym humoru spojrzeniem na pokolenie X. Nowy serial ma pokazać, jak to pokolenie funkcjonuje w roli rodziców. Będzie również komediowym portretem pokolenia Z. Mike Judge będzie scenarzystą i producentem "Beavis and Butt-Head", a także użyczy głosu dwójce tytułowych bohaterów.