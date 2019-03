BIULETYN: Netflix szykuje trzecią część "Świątecznego księcia"

Netflix szykuje trzecią część cyklu. Film nosi tytułi jak łatwo się domyślić, opowie o narodzinach pierwszego dziecka Amber i Richarda. [za: The Hollywood Reporter] Annabella Sciorra dołączyła do obsady filmu, który według własnego scenariusza wyreżyseruje Eric Schaeffer. Zagra Samanthę Miller – 52-letnią piosenkarkę, która w młodości miała całkiem spory hit, lecz potem już nic. Zdesperowana modli się do wszechświata, żeby dał jej znać, czy powinna kontynuować karierę. Tak rozpoczyna się jej podróż po kolorowej scenie Nowego Jorku. [za: Deadline]Stacja NBC zamawia siódmy sezon. [za: Deadline] Mike Judge przygotuje dwa seriale komediowe dla HBO. Pierwszym będzie ekranizacja książkio świecie bliskiej przyszłości. Drugim będzieo naukowcy próbujący odpowiedzieć na pytanie, dlaczego są na świecie dupki i czy można ludzkość wyleczyć z tej przypadłości. [za: Variety]Colm Feore, Kelly McCormack znaleźli się w obsadzie niezatytułowanego filmu, który wyreżyseruje Wendy Morgan. Jest to historia piosenkarki, która pieniądze na rozkręcenie kariery zdobywa, pracując dla portalu randkowego jako partnerka, którą mogą wynajmować bogaci mężczyźni. [za: The Hollywood Reporter] Lucy Hale zagra tytułową rolę w serialu. Jest to spin-offi opowiadać będzie o dwudziestolatkach, którzy próbują odnieść sukces w Nowym Jorku. [za: The Hollywood Reporter] Rhys Darby w niezatytułowanej kontynuacjiponownie wcieli się w postać Nigela. [za: Deadline] Mark Webber zagrają u boku Cobie Smulders w serialu stacji ABC "Stumptown". Będzie to ekranizacja komiksu o weterance wojennej, która pracuje w Portland jako prywatny detektyw. Kobieta woli rozwiązywać cudze problemy, bo dzięki temu może ignorować własne. [za: Deadline]